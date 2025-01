Jovem motoqueiro fica gravemente ferido em acidente na esquina da Rua 02 com Avenida Guaporé

Por Wesley Silas

Na noite de terça-feira, um grave acidente na esquina da Rua 02 com a Avenida Guaporé, em Gurupi, deixou um motociclista gravemente ferido. O incidente ocorreu quando um veículo Ônix, com placas de Palmas, não respeitou a parada obrigatória no cruzamento e colidiu com o motociclista.

O impacto foi tão forte que o capacete da vítima foi lançado a mais de 20 metros de distância. O jovem motociclista permaneceu inconsciente por alguns minutos e apresentava sinais visíveis de ferimentos graves. Ele foi prontamente socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Regional de Gurupi. A Polícia Militar encontra-se presente no local do acidente, aguardando a chegada da perícia para as investigações.

A esquina em questão é amplamente reconhecida pelos moradores da região pela alta frequência de acidentes. Diversos incidentes anteriores resultaram em fraturas graves e, em alguns casos, até em mortes. Essa situação tem gerado preocupação entre os residentes, que pedem melhorias na sinalização e infraestrutura do local. Sugestões para a instalação de redutores de velocidade têm sido discutidas, considerando a recorrente violência no trânsito daquela área com vítimas graves e morte.