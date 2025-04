Julgamentos de Adão Ventura, Maykon de Sousa, Beneir Vieira e do militar Edson Vieira marcam 4ª temporada do júri da Comarca de Gurupi

Os julgamentos da 4ª temporada do júri da Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi estão agendados para o mês de maio, conforme edital publicado pelo juiz Jossanner Nery Nogueira Luna. O primeiro júri ocorrerá no dia 5 de maio e o último no dia 23 do mesmo mês, como mostra a tabela abaixo.

Por Redação

A primeira sessão será no dia 5/5, data em que o pintor Maykon de Sousa Araújo, de 31 anos, será julgado sob a acusação de ter tentado matar Marcelo Pereira de Oliveira, no dia 27 de janeiro de 2013, em Gurupi. O crime teve origem em uma dívida trabalhista que o acusado cobrava da vítima.

No dia 7/5, será o julgamento de Adão Ventura de Brito, de 63 anos, acusado de ter matado a facadas Junio Cezar Francisco dos Santos, no dia 6/2 de 2022, enquanto bebiam juntos em Gurupi.

A terceira sessão será dia 9/5, data em que o motorista Beneir Vieira Fernandes (67) vai a julgamento pelo homicídio qualificado de Cezar Augusto Ribeiro Amaral, ocorrido na madrugada de 16/6 de 2014, com vários tiros disparados de um veículo, quando a vítima dirigia uma motocicleta.

Para o dia 16/5 está pautado o julgamento do policial militar Edson Vieira Fernandes (53) acusado de agir em coautoria com outra pessoa que pilotava uma motocicleta e atirar nas vítimas Luciana Menezes Barbosa e Valdoçan Bispo de Souza. A ação causou a morte de Luciana.

Outros julgamentos seguirão ao longo do mês, conforme a tabela de julgamentos agendados para a 4ª Temporada do Júri – Gurupi.