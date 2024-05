Justiça determina que Ataídes retire vídeo ilegal em que faz falsas acusações contra Amastha

da redação

A Justiça Eleitoral determinou, na tarde desta terça-feira (28), que o pré-candidato Ataídes Oliveira retire imediatamente de suas redes sociais um vídeo considerado ilegal em que faz falsas acusações contra o pré-candidato Carlos Amastha (PSB).

Na decisão em favor da representação feita pelo PSB, o juiz Eleitoral Gil de Araújo Corrêa ordena a imediata suspensão da divulgação do vídeo, bem como em todo e qualquer outro meio de divulgação realizado, inclusive os compartilhamentos, por entender que Ataídes atacou a honra de Amastha de maneira falsa e de maneira gratuita, sem apresentar qualquer comprovação, tentando manipular a opinião pública contra Amastha.

O magistrado também considerou ilegal a contratação por parte de Ataídes de impulsionamento da postagem do vídeo com conteúdo que se caracteriza como propaganda eleitoral extemporânea em prejuízo de adversário político, gerando a necessidade de retirada do conteúdo.

As atitudes de Ataídes são conhecidas e reconhecidas do eleitorado tocantinenses. Disputou inúmeras eleições, não sendo eleito para nenhuma delas, sempre atacando de maneira baixa e sem responsabilidade com a verdade seus concorrentes mais fortes.

Tal decisão judicial tem caráter pedagógico e busca manter o nível do debate eleitoral pelo bem de Palmas e dos palmenses.