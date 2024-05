Leilão da fazenda Terra Prometida bate recorde e movimenta R$ 71 milhões no Tocantins

Por Redação

Porto Nacional (TO) – O 3º Leilão Fazenda Terra Prometida & Convidados Especiais superou expectivas e estabeleceu um novo recorde ao movimentar R$ 71.891.000,00 em três dias intensos de comercialização.

O evento reuniu uma seleção elite da raça Nelore, oferecendo prenhezes, aspirações, animais de pista, jovens doadoras e doadoras provadas. Este resultado impressionante ultrapassou significativamente a marca da edição anterior, que foi de R$ 56.968.750,00, evidenciando um crescimento notável no setor.

Na sexta-feira, o leilão apresentou uma média de venda por lote de R$ 410 mil, representando um crescimento de 17% em relação à edição passada. O auge do sábado foi a venda de 50% da renomada Kamalla FIV Lucente, avaliada em mais de R$ 2 milhões, com parcelas de R$ 76 mil reais cada. A média geral do dia alcançou R$ 1.958.000,00, destacando o entusiasmo e a disposição dos investidores.

O terceiro e último dia, conhecido como etapa Exclusive, continuou a elevar o patamar do evento, ofertando jovens doadoras, futuras matrizes, bezerras e prenhezes de altíssima qualidade genética. Figuras de renome no universo Nelore, como Linda do Pau D’Arco, Chloé FIV do HeJ, Acurácia FIV do HeJ, Mogiana FIV Paranã e Bahamas FIV da RFA foram alguns dos destaques que abrilhantaram o leilão.

Organizado pela Fazenda Terra Prometida, da dupla sertaneja Henrique e Juliano, o leilão não só consolidou seu sucesso financeiro, mas também reforçou seu papel de liderança na evolução e valorização da raça Nelore.

Essa edição memorável do leilão deixa claro que o agronegócio brasileiro, em especial a pecuária de elite, está em plena expansão, atraindo invejáveis investimentos e destacando-se no cenário global.

Fonte: Texto Comunicação corporativa e Lance Rural