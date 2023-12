Lentidão no Pedágio: Ecovias alega pane mecânica em um ônibus

Por Redação

A concessionária respondeu reclamações de motoristas sobre a demora na passagem da Praça de Pedágios da BR-153 no município de Aliança do Tocantins. “Neste momento, mesmo com o aumento do fluxo estimado para o período, a situação segue normalizada no local sem comprometimento do nível do serviço”, pontuou em nota.

Nota:

A Ecovias do Araguaia informa que, na manhã desta sexta-feira, em razão da pane mecânica em um ônibus, houve a ocorrência de fila pontual na Praça de Pedágio de Aliança do Tocantins (P1). As equipes atuaram com papa-fila e reversão de cabine até a remoção do veículo.

Neste momento, mesmo com o aumento do fluxo estimado para o período, a situação segue normalizada no local sem comprometimento do nível do serviço, assim como nas demais praças do Sistema Rodoviário Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080).

Para este feriado prolongado, a estimativa inicial foi superada em razão da grande movimentação desde o início do dia, com um grande fluxo de veículos trafegando pelo trecho concessionado, inclusive apontando para uma previsão de fluxo atualizada de aproximadamente 78 mil até o final do dia.