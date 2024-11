Liderada pela Senadora Dorinha, reunião da bancada federal com a presença do governador Wanderlei Barbosa, define prioridades para o Tocantins em 2025

Por Redação

As prioridades orçamentárias para o Tocantins e seus municípios em 2025 foram debatidas nesta quarta-feira (20), durante reunião da bancada federal, liderada pela senadora Professora Dorinha Seabra (União). O encontro contou com a participação dos senadores Eduardo Gomes e dos deputados federais Carlos Gaguim, Ricardo Ayres, Alexandre Guimarães, Eli Borges, Lázaro Botelho, Vicentinho Júnior e Filipe Martins.

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) esteve presente e destacou a saúde como prioridade principal. Ele solicitou R$ 200 milhões para o custeio de média e alta complexidade, ressaltando que o recurso é indispensável para fortalecer a rede estadual de saúde.

“Esse reforço financeiro permitirá não apenas ampliar o acesso aos serviços, mas também melhorar a assistência hospitalar e especializada, reduzindo o tempo de espera para procedimentos e beneficiando milhares de tocantinenses,” justificou.

Outro ponto de destaque foi a reunião com o prefeito eleito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), que apresentou demandas voltadas para a saúde e infraestrutura urbana. Entre as prioridades apontadas estão a construção do Hospital Municipal de Urgência e Emergência, a ponte do Bertaville e o prolongamento da avenida Teotônio Segurado.

Segundo a senadora Professora Dorinha, a reunião abordou questões cruciais para o desenvolvimento do Tocantins. “Temos consciência da importância dessas demandas, e a bancada agora se dedicará a analisar cuidadosamente como atender essas prioridades de forma eficaz”, afirmou.

Eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados

A bancada federal também recebeu o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), que apresentou suas propostas como candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Durante o encontro, os parlamentares tocantinenses ressaltaram a necessidade de um compromisso concreto com questões estratégicas para impulsionar o progresso do Tocantins como o fortalecimento do pacto federativo e a ampliação de políticas de desenvolvimento regional.