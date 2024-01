Mais 46 mil famílias do Tocantins podem receber gratuitamente a nova parabólica digital

Por Redação

Mais de 38 mil famílias do Tocantins já fizeram a substituição da antena parabólica antiga pela nova parabólica digital, por meio da Siga Antenado. Agora, a entidade inicia uma nova fase de atuação, abrindo agendamento para a instalação do kit em mais 50 municípios tocantinenses, com previsão de beneficiar cerca de 46 mil lares.

As novas cidades com agendamento aberto são: Abreulândia, Aliança do Tocantins, Aragominas, Araguacema, Araguanã, Arapoema, Arraias, Babaçulândia, Bandeirantes do Tocantins, Bernardo Sayão, Bom Jesus do Tocantins, Brasilândia do Tocantins, Carmolândia, Caseara, Chapada da Natividade, Chapada de Areia, Colinas do Tocantins, Colméia, Couto Magalhães, Cristalândia, Crixás do Tocantins, Divinópolis do Tocantins, Dois Irmãos do Tocantins, Goianorte, Guaraí, Gurupi, Itaguatins, Itaporã do Tocantins, Juarina, Marianópolis do Tocantins, Mateiros, Maurilândia do Tocantins, Monte Santo do Tocantins, Muricilândia, Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirante, Pau D’Arco, Pindorama do Tocantins, Piraquê, Pium, Ponte Alta do Tocantins, Presidente Kennedy, Rio Sono, Santa Fé do Araguaia, Santa Rita do Tocantins, São Valério, Tupirama, Wanderlândia e Xambioá.

A Siga Antenado é uma entidade criada por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para apoiar a população na migração do sinal da banda C para a banda KU. Os pré-requisitos para receber a sua parabólica digital gratuitamente é ser beneficiário de algum programa social do governo federal, por meio do CadÚnico, e ter uma parabólica tradicional instalada e funcionando.

A substituição é necessária porque, em breve, o sinal da parabólica tradicional vai deixar de funcionar. Isso significa que quem não fizer a substituição ficará sem assistir à TV.

Serviço

Para saber se tem direito ao benefício e agendar a instalação, é preciso acessar o site sigaantenado.com.br. No lado direito e no alto da tela, clique no botão “Programa de Distribuição de Kit” e informe o NIS (Número de Identificação Social) ou CPF. Se o agendamento já tiver começado em sua cidade e seu nome estiver na lista, é só preencher um questionário para que equipe da Siga Antenado verifique se está apto a fazer receber o benefício. Outra opção é ligar para o ligar para 0800 729 2404, número que também funciona como WhatsApp.

O próprio beneficiário define a melhor data para receber, em casa, o técnico, que apenas confere a documentação do morador antes de fazer a substituição da parabólica tradicional pela nova parabólica digital. Ele não solicita dados bancários, nem exige pagamento pela instalação do kit digital, que contém a antena, o receptor e o controle remoto já com as pilhas. O aparelho antigo fica com o morador.

“É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito e agendar a substituição da parabólica antiga pela nova parabólica digital”, alerta o CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra. “Além da imagem de melhor qualidade e som perfeito, a troca dos equipamentos é a garantia de evitar o risco de ficar sem TV quando o sinal da parabólica tradicional for desligado”.