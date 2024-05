Mais de 250 mil veículos devem percorrer BRs-153, 414 e 080 no feriado de Corpus Christi

Maiores volumes devem ser registrados quinta (30) e domingo (2). No Tocantins, volume total deve ultrapassar 50 mil e, em Goiás, deve ser mais de 200 mil veículos

Por Redação

O feriado prolongado de Corpus Christi deve registrar um aumento de 5% no volume de veículos percorrendo as rodovias administradas pela Ecovias do Araguaia, em Goiás e Tocantins (BRs-153, 414 e 080).

Entre hoje (29) e domingo (2), 255.341 veículos devem passar pelo trecho. Os maiores volumes devem ser registrados amanhã (30) – 54.051 – e domingo (2) – 58.517.

Em Goiás, o volume total deve ser de 202.248 veículos, entre Anápolis e Porangatu, e, no Tocantins, de 53.093, entre Talismã e Aliança. Em Goiás, os dias mais movimentados serão amanhã (30) – 42.965 – e domingo (2) – 47.277. O mesmo ocorre no Tocantins com 11.086 veículos na quinta (3 0) e 11.240 no domingo (2).

Além disso, durante o feriado, não estão programadas obras nas rodovias na quinta-feira (30) e no domingo (2). Nos demais dias, a concessionária seguirá executando os trabalhos de melhoria, sempre com divulgação prévia em suas redes sociais dos pontos e tipos de serviços executados.

Recursos Operacionais

Em todo o trecho, a Ecovias do Araguaia mantém sua equipe operacional de prontidão para atendimento ao usuário, 24h. “Trabalhamos para garantir uma viagem segura e reforçamos que os viajantes podem contar com os nossos atendimentos, que podem ser acionados por meio do telefone 0800 153 0 153 (ligação ou WhatsApp)”, destaca Marcelo Belão, gerente de Atendimento ao Usuário.

A concessionária também dispõe de 19 Bases de Serviços Operacionais (BSOs), implantadas em 8 de abril de 2022, que já realizaram, até agora, mais de 99 mil atendimentos. As assistências aos usuários são disponibilizadas por 408 profissionais e uma frota de 55 veículos, sendo 20 ambulâncias – 4 delas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) móveis; quatro caminhões de resgate de animais; quatro caminhões de combate a incêndio; 11 viaturas de inspeção e dez guinchos leves e seis guinchos pesados. Nove das bases também contam com serviços exclusivos e funcionam 24 horas, com sanitários, fraldários, estacionamento e serviço de autoatendimento.