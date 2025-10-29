Mais de 90% dos indígenas tocantinenses declararam ter uma etnia

As principais características sociodemográficas das etnias e línguas indígenas foram divulgadas pelo IBGE, baseadas na coleta do Censo Demográfico 2022. Uma das perguntas feitas foi sobre a declaração de pertencer a alguma etnia, que é um entendimento de participação de uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas, culturais e/ou sociais.

Por Redação

No Tocantins, 90,6% dos indígenas declararam fazer parte de uma etnia. Foi o quarto maior resultado no país entre as Unidades da Federação, e maior que a marca alcançada no Brasil, onde 73,1% se identificaram como parte de alguma delas.

Indígenas que não declararam etnia no estado foram 4,45%, enquanto 2,31% afirmaram não saber o nome da etnia a que pertenciam. Declararam ter duas etnias 1,61% dos indígenas. Já as declarações mal definida e não determinada foram de 0,62% e 0,39%, respectivamente.

Em Terras Indígenas (TI), 98,6% dos indígenas declararam ter etnia, enquanto fora de TI, 65,3% responderam ter alguma etnia específica.

Tocantins tinha indígenas de 109 etnias em 2022

Na comparação entre os Censos 2010 e 2022, foi visto um aumento de etnias autodeclaradas pelos indígenas no estado, de 62 para 109, no último levantamento. Dentro de TI, o número de etnias declaradas subiu de 19 para 22.

Etnia Xerente teve o maior número de indígenas no Tocantins

Em números totais de indígenas por etnia, grupo ou povo indígena a que pertence, no estado, a Xerente obteve maior quantitativo de pessoas, com 4.635. Em seguida, também foi destaque a Krahô, que marcou 4.127 pessoas, enquanto a Karajá e Apinayé registraram, respectivamente, 3.142 e 2.947. Além disso, 2.031 informantes responderam fazer parte da etnia Javaé.

Tocantins tinha 46 línguas indígenas faladas

De acordo com o Censo 2022, 46 línguas indígenas eram faladas em domicílios no Tocantins por pessoas de dois anos ou mais de idade. Em 2010, foram registradas 37. No Brasil, foram registradas 295 línguas durante o último levantamento.