MEC anuncia novo campus do IF Goiano em Porangatu (GO)

Por Redação

A educação no estado de Goiás ganha melhorias efetivas, a partir da atuação do Ministério da Educação (MEC). A pasta assinou o termo de início de execução para a construção do Campus Porangatu, do Instituto Federal Goiano (IF Goiano). Com uma capacidade de atender 1.400 estudantes, a nova unidade receberá um investimento de R$ 25 milhões – sendo R$ 15 milhões para infraestrutura e R$ 10 milhões para aquisição de equipamentos e mobiliário. A previsão de entrega da unidade, que será o 13º campus do IF Goiano, é para agosto de 2026.



Com base em estudo de viabilidade, arranjos produtivos locais e oportunidades de empregabilidade, o novo Campus Porangatu atuará nos eixos tecnológicos de recursos naturais, produção alimentícia e desenvolvimento educacional e social. O município goiano de Porangatu tem uma população estimada de 45.400 pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Goiás, a expansão dos institutos federais prevê ainda mais dois campi: Quirinópolis e Cavalcante, pertencentes ao Instituto Federal de Goiás (IFG).

O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou que o Governo Federal investe na manutenção de jovens no ambiente escolar, assim como na formação qualificada. “Quase 500 mil jovens deixam a escola todos os anos no Brasil e, aproximadamente, 68 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica”, contextualizou Santana.

“A única maneira de reverter esse cenário é investindo na educação. Portanto, assinamos aqui, hoje, a obra que vai gerar novas oportunidades para 1.400 jovens de Porangatu e dos municípios vizinhos. O novo campus vai oferecer para os adolescentes o que há de melhor para a formação no ensino técnico, focado nas lacunas existentes no mercado da região”, afirmou o ministro da Educação.