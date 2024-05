Médica da SES-TO é voluntária no Rio Grande do Sul

Jakeline Neri foi acionada para atuar na Missão Enchentes, da Força Nacional do SUS

Por Ananda Santos/Governo do Tocantins

Com objetivo de auxiliar a população do Rio Grande do Sul, devido a Emergência em Saúde Pública, tendo em vista os eventos climáticos de chuvas intensas no Estado, a médica da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO), atuante na Diretoria de Assistência Farmacêutica (DAF), Jakeline Lacerda Neri, foi acionada para atuar como voluntária na Missão Enchentes – Rio Grande do Sul, da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS). A profissional tocantinense atuará no município de Canoas (RS).

Foram acionados profissionais de saúde de todo o território brasileiro, através do Ministério da saúde (MS), para ofertar suporte com atendimentos de saúde nas unidades de pronto atendimento, e alojamentos de quatro cidades do Rio Grande do Sul. A profissional da DAF foi acionada para a atuação como voluntária, no período de 28 de maio a 11 de junho.

“Acredito que a minha missão como médica é ajudar as pessoas, e em um momento como esse é de suma importância essa mobilização dos profissionais. Sabemos que a situação está difícil tanto para população quanto para os voluntários em geral, mas estou à disposição para contribuir da melhor forma possível”, afirmou Jakeline Lacerda Neri.

A Emergência em Saúde Pública no Rio Grande do Sul é em conformidade ao Decreto Nº 57.596, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) Rio Grande do Sul, em 1° de maio de 2024. No Estado, foi declarado estado de calamidade pública devido aos eventos climáticos de chuvas intensas iniciados no dia 24 de abril de 2024.