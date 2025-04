Medical Palmas investe em inovação e tecnologia para a saúde dos pacientes

Rede reforça seu compromisso ao oferecer o primeiro Centro de Cirurgia Robótica do Tocantins, localizado no Hospital Medical Santa Thereza

Por Redação



A tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na evolução dos cuidados intensivos, tornando os tratamentos mais eficazes, seguros e personalizados. Isso porque os avanços tecnológicos possibilitam um monitoramento contínuo e preciso dos pacientes, permitindo uma resposta rápida a qualquer alteração no seu estado de saúde, o que contribui com o aumento da taxa de sobrevivência e redução do tempo de internação.

Neste sentido, no Dia Mundial da Saúde, comemorado em 07 de abril, a Rede Medical reforça seu compromisso com a inovação ao oferecer o primeiro Centro de Cirurgia Robótica do Tocantins, localizado no Hospital Medical Santa Thereza. O investimento marca um avanço na Medicina do Estado, proporcionando maior segurança e precisão nos procedimentos cirúrgicos.

O uro-oncologista Hamilton Franco Filho, coordenador do Centro de Robótica da Rede Medical, destaca que a cirurgia robótica, considerada minimamente invasiva, garante benefícios como recuperação mais rápida, menos dor no pós-operatório e redução do tempo de internação. “A tecnologia tem um papel fundamental na evolução dos cuidados intensivos, permitindo um monitoramento contínuo e garantindo respostas rápidas às alterações do estado de saúde dos pacientes”, acrescenta.

O robô Da Vinci®️ X, utilizado no centro da Rede Medical, é referência mundial em cirurgias de alta complexidade. Com visão tridimensional, câmera de última geração e tecnologia de fluorescência Firefly, ele possibilita uma visualização mais detalhada de estruturas essenciais, reduzindo riscos e otimizando os procedimentos.

Segundo o médico, os procedimentos assistidos pelo robô são indicados para diversas especialidades, como urologia, ginecologia, coloproctologia, cirurgia digestiva, torácica e geral. “Com a cirurgia robótica, conseguimos realizar movimentos mais precisos, atingindo locais de difícil acesso e filtrando tremores naturais, o que aumenta a segurança do paciente”, explica Hamilton.

O CEO da Rede Medical, Guilherme Coutinho, informa que atualmente, médicos já certificados realizam os procedimentos, e cerca de 20 profissionais estão em processo de habilitação. “Para operar a tecnologia, os cirurgiões passam por rigoroso treinamento, incluindo simulações, acompanhamento de procedimentos e atuação sob supervisão especializada. Ou seja, com essa inovação, a Rede Medical reforça sua missão de oferecer tratamentos mais modernos e eficazes, garantindo aos pacientes do Tocantins acesso a uma Medicina de ponta”, observa.