Medicina: Tocantins oferece a maior oferta de cursos e vagas por habitantes entre as 27 unidades da federação

Por Wesley Silas

O Estado do Tocantins, desde sua criação em 1988, tem experimentado um claro crescimento em diversos setores, incluindo a saúde. Com uma população que cresceu de aproximadamente 906 mil habitantes em 1990 para cerca de 1.577.342 atualmente, o Tocantins se estabeleceu como o quarto estado mais populoso da Região Norte e o 24º do Brasil. Este crescimento se reflete também na área da educação médica, onde o Tocantins se destaca pela oferta per capita de cursos de medicina.

Ao longo dos anos, o número de médicos no Tocantins aumentou expressivamente, passando de pouco mais de 70 para mais de 7.000 profissionais registrados, deste 4.700 estão ativos, um crescimento de cem vezes. Inicialmente o estado contava com apenas três hospitais e 67 leitos; atualmente, há uma ampla rede hospitalar pública e privada, evidenciando o avanço no setor de saúde. Outro índice que chama a atenção o posicionamento do Tocantins como o 6º estado com o maior número de ofertas de leitos particulares, representando 44% dos leitos oferecidos. Outro dado positivo é quando divide o número de 4.700 médicos ativos pelo número de habitantes, chega próximo de três médicos cada 10 mil habitantes, colocando o Estado com o melhor indicador da região Norte do país.

No campo educacional, o Tocantins possui agora nove faculdades de medicina: a Universidade de Gurupi (Unirg) em Gurupi e Paraíso do Tocantins; na capital, Palmas, encontram-se a Universidade Federal do Tocantins (UFT), Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (Itpac) e Ulbra; em Porto Nacional, a Itpac; em Araguaína, a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) e Itpac; e em Augustinópolis, a Unitins. Este crescimento posiciona o Tocantins como o estado com a maior oferta de vagas de medicina por habitante no Brasil, mesmo quando comparado a estados mais populosos como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Além disso, o estado é o sexto com maior taxa de interiorização de cursos de medicina, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Em números absolutos, cerca de 600 médicos se formam anualmente no Tocantins; contudo, as faculdades do estado oferecem 750 vagas. A expectativa é que a Universidade de Gurupi amplie ainda mais essa oferta com a abertura de um campus em Colinas do Tocantins, adicionando 60 novas vagas.

Apesar do progresso na formação inicial, a residência médica é um desafio para os profissionais recém-graduados, que buscam especializações em áreas específicas da medicina. Dados preliminares da pesquisa Demografia Médica no Brasil indicam que 41,2% dos cursos de pós-graduação em medicina são oferecidos totalmente a distância, levantando preocupações sobre a qualidade nesse nível de formação.

O avanço na oferta de educação médica e na estrutura hospitalar do Tocantins ressalta seu compromisso com o desenvolvimento regional, promovendo um ambiente favorável tanto para a formação de profissionais quanto para a melhoria do atendimento à população.