Mega da Virada 2023: Caixa abre apostas exclusivas para maior prêmio da história

Por Redação

Qualquer aposta feita para a Mega-Sena vai concorrer na Mega da Virada, com prêmio estimado em R$ 550 milhões e que não acumula

A partir de agora, qualquer aposta feita para a Mega-Sena vai concorrer para a sonhada Mega da Virada 2023. A Caixa abriu as apostas exclusivas para o concurso 2670 que promete pagar prêmio de R$ 550 milhões, o maior da história da loteria.

O valor de um jogo simples para a Mega da Virada, marcando seis dezenas das 60 disponíveis no volante, é de R$ 5. Para aumentar as chances de ganhar, apostadores podem escolher marcar mais números no volante, mas o valor da aposta aumenta.

Quem escolher apostar sete números na Mega da Virada vai pagar R$ 35 por jogo. Apostar 10 números custa R$ 1.050. O número máximo de dezenas que podem ser marcadas no volante da Mega-Sena é 20. E jogar marcando todas elas custa R$ 193,8 mil.

Os números da quina têm seus valores e o valor mínimo é R$ 2,25. Quem apostar, pode escolher cinco de 80 dezenas. Quanto mais dezenas escolher, mais cara fica a aposta, podendo chegar até R$ 6 mil. Esse valor é cobrado quanto o jogador escolher 15 números em um mesmo jogo.

Lembrando que o horário limite para apostar na Mega da virada é às 17h (horário de Brasília) do dia do sorteio – atenção ao horário que nos concursos regulares vai até 19h.

Quantos ganhadores da Mega da Virada teve e quais os prêmios pagos?

O prêmio estimado para este ano parte de R$ 550 milhões e é o maior da história do concurso, mas até o dia do sorteio este valor deve aumentar. No ano passado, a Mega da Virada estimou pagar R$ 450 milhões, mas o prêmio saltou para R$ 541,9 milhões e foi dividido entre cinco apostas.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas nas casas lotéricas, além de poder jogar por meio do aplicativo Loterias Caixa, disponível para os sistemas iOS e Android, ou no site Loterias Caixa.

Como nos demais concursos especiais como a Dupla Sena de Páscoa, a Quina de São João e a Lotofácil da Independência, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Como fazer um bolão para a Mega da Virada 2023?

Além da possibilidade de jogo simples, é possível fazer um bolão oficial e aumentar suas chances de abocanhar milhões (e dividir a grana em grupo).Você pode comprar um bolão oficial da Caixa em qualquer lotérica. É só preencher o campo específico para isso no volante.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. A Caixa permite fazer no máximo 10 apostas por bolão, e elas devem ter a mesma quantidade de números.

Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Porém, nesse caso, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.Também dá para jogar pelo site Loterias Online da Caixa.