Cidade limpa depende de você: Gurupi reforça orientações contra descarte irregular de lixo

Por Redação

A gestão municipal de Gurupi, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e do Departamento de Postura, realiza nesta quinta-feira (09) uma nova etapa da campanha educativa “Para que Tá Ficando Feio”. O objetivo é mobilizar os moradores para o cumprimento das normas de limpeza urbana e organização do espaço público.

Diretrizes para o descarte correto

A fiscalização e as equipes de orientação destacam pontos essenciais para evitar multas e transtornos sanitários:

Lixo doméstico: Deve ser acondicionado em sacos resistentes e colocados na calçada apenas nos dias e horários específicos da coleta em cada bairro.

Entulhos e galhadas: É proibido o descarte de restos de construção, podas de árvores e móveis velhos em vias públicas, canteiros centrais ou lotes baldios. O proprietário é responsável pela destinação final desses materiais.

Manutenção de lotes: Terrenos particulares devem permanecer limpos e capinados. O acúmulo de vegetação e resíduos favorece a proliferação de insetos e animais peçonhentos.

Queimadas urbanas: A prática é crime ambiental, prejudica a qualidade do ar e agrava problemas respiratórios, sendo rigorosamente proibida.

Ação direta nos bairros

Durante todo o dia, equipes percorrem as ruas para dialogar com a comunidade e distribuir material informativo. Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, Eremilson Leite, a intenção é transformar o comportamento do cidadão.

O gestor reforça que atitudes individuais, como o descarte adequado e o zelo pelos lotes, são fundamentais para garantir a saúde pública e a conservação da infraestrutura urbana.