Dados do Inpe apontam crescimento no desmatamento no Tocantins

da redação

Foram desmatados 132 km² no Tocantins no mês de março, de acordo com os dados do Sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). É o maior valor já registrado para o mês desde o início da série histórica, em 2019. Foi um aumento de 127% em comparação a março de 2023, quando foram devastados 58 km².

Com isso, já são 408 km² desmatados em 2024 no estado – a pior marca já registrada no primeiro trimestre. Um aumento de 150%, em comparação aos 163 km² destruídos entre janeiro e março de 2024.

Olhando para o acumulado do ano DETER, desde agosto de 2023, o estado perdeu 1.106 km², um aumento de 222% em relação ao mesmo período do ano anterior (343 km²), o que coloca o Tocantins como líder do desmatamento no Cerrado desde a última medição do PRODES.

“A destruição do Cerrado é preocupante, pois ameaça gravemente a produção agrícola, importante setor de crescimento econômico do país, mas além disso, coloca em risco a segurança hídrica. Sem florestas, o regime de chuvas é alterado, impactando as lavouras e os pequenos produtores, a geração de energia e claro, os preços dos alimentos”, enfatiza Ana Crisostomo, especialista em Conservação do WWF-Brasil.

Em janeiro e fevereiro de 2024, o Tocantins também já havia registrado aumentos pronunciados do desmatamento em relação aos mesmos meses no ano passado. De 2023 para 2024, os índices subiram de 37 km² para 118 km² em janeiro e de 67 km² para 158 km² em fevereiro.