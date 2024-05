Operação Esturro: PF encontra onça pintada morta, munições e madeira cortada em área de reserva legal em assentamento em Santa Rita

Por Redação

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (29/05/2024) a “Operação Esturro”, inaugurando a etapa ostensiva de investigação que apura a prática de crimes ambientais contra a flora e a fauna na Área de Reserva Legal do Projeto de Assentamento São Judas Tadeu, localizado em Santa Rita do Tocantins/TO.

O Inquérito Policial tem por objetivo esclarecer os fatos, circunstâncias e autoria quanto à notícia de desmatamento ilegal, tráfico de madeira retirada da referida reserva legal e caça de animais silvestres, além de comércio ilegal de armas de fogo e munições, e outros eventuais crimes correlatos.

“Nas buscas encontramos várias caixas de munições intactas, carcaças de animais e também vestígios de matanças de onças”, disse o delegado delegado de Polícia Federal, Omar Peplow, chefe da Operação Esturro.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Federal do Tocantins. Com esta ação, a Polícia Federal pretende aprofundar a investigação em busca de provas adicionais, armas de fogo, munições e outros instrumentos, produtos e proveitos dos possíveis crimes sob investigação.

De acordo com a investigação, um nacional é suspeito de cortar as árvores na área protegida, beneficiar a madeira ilegalmente extraída e comercializá-la em cidades vizinhas. Também há suspeitas de que essa mesma pessoa seria contratada para, com a madeira desmatada ilegalmente, construir imóveis dentro da reserva legal, fomentando a invasão de terras da União.

A Área de Reserva Legal do Projeto de Assentamento é considerado bem da União, portanto, crimes cometidos no seu interior são crimes de competência da Justiça Federal.

A partir desse momento, a equipe de investigação da Polícia Federal

intensificará as suas ações visando a identificar todas as pessoas envolvidas com os crimes sob investigação. Os indiciados poderão responder pelos crimes de esbulho possessório e desmatamento em terras de domínio público, matar animais silvestres e comércio ilegal de arma de fogo, entre outros, cujas penas somadas podem chegar a vinte anos de reclusão.

O nome da operação ESTURRO, faz menção ao “rugido da onça”, uma das espécies abatidas na região.

