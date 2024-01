Produtores rurais tocantinenses devolvem toneladas de embalagens vazias de agrotóxicos em 2023, gerando consciência ambiental

da redação

A devolução de embalagens vazias de agrotóxicos registrou um aumento significativo no Tocantins. Dados da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e das centrais de recebimentos de embalagens vazias de agrotóxicos de Pedro Afonso e Silvanópolis apontam que em 2023 foram devolvidas 1.322 toneladas de embalagens, um aumento de 22,68% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram devolvidas 1.074 toneladas.

Deste total de embalagens devolvidas, 28,5 toneladas são oriundas de pequenos produtores rurais que fizeram a devolução no Projeto de Recebimento Itinerante (RI) de embalagens vazias de agrotóxicos realizado em 24 municípios do Estado e que atendeu 866 pequenos agricultores.

O gerente de inspeção vegetal da Adapec, Carlos César Barbosa, destacou que a Agência possui um papel fundamental no processo de devolução por meio das fiscalizações e orientações aos produtores rurais tocantinenses para que as embalagens vazias de agrotóxicos sejam retiradas do campo, encaminhadas de forma correta para os postos e centrais de recebimento de embalagens, para posterior destinação final, completando assim, o ciclo da logística reversa.

“O aumento no número de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos nas centrais, postos e nos RIs demonstram que os nossos produtores rurais estão cada dia mais conscientes do seu papel e também aponta a responsabilidade da Adapec na orientação aos produtores e nas ações de fiscalizações,” destacou o presidente da Adapec, Paulo Lima.

Legislação

De acordo com a legislação, após a compra do produto agrotóxico, o produtor tem o prazo de um ano para fazer a devolução das embalagens vazias, podendo se estender por mais seis meses, caso o produto não tenha sido utilizado na sua totalidade. A Adapec orienta os produtores para que guardem o comprovante de devolução por dois anos na propriedade, pois em caso de fiscalização eles deverão ser apresentados.

Locais de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos

O Tocantins conta atualmente com duas centrais de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, que estão localizadas nos municípios de Pedro Afonso e Silvanópolis e mais quatro postos, nos municípios de Araguaína, Tocantinópolis, Gurupi e Lagoa da Confusão.