Meteorologista prevê chuvas intensas para o Tocantins nos próximos dias

Destaque é para as regiões Centro e Sul do estado, com ventos que podem chegar até 60km/h.

Por Redação

Se você mora em Palmas ou Gurupi, provavelmente acordou com as chuvas fortes que cobriram a capital nesta quarta-feira (30). Mas o tempo chuvoso não para por aí. De acordo com previsões do Grupo Storm, empresa de monitoramento climático que atende a Energisa, o tempo ainda deve ficar instável nesta quarta e com condições para chuvas fortes e acompanhadas de descargas atmosféricas, com destaque para as regiões centro e sul do Tocantins.

Além das chuvas intensas, existe outro fator que deve acompanhar estes fenômenos: os fortes ventos. De acordo com Ana Paula Paes, meteorologista e consultora da Energisa, as rajadas de vento devem variar entre 40 a 60 km/h. Ainda de acordo com a meteorologista, “para os próximos dias, ao menos até o final da semana que vem, as áreas com chuva devem ficar mais abrangentes e em maior intensidade, acompanhada de raios”, alerta.

E com a possibilidade de condições climáticas adversas, o cuidado com a segurança deve ser redobrado, pois as chuvas acompanhadas de ventos fortes e raios podem causar danos, como queda de galhos, árvores e outros objetos que podem ser arremessados pelo vento e, inclusive, atingir a rede elétrica, causando interrupção no fornecimento de energia.

Segurança no período chuvoso

Para evitar acidentes com a rede elétrica nos próximos dias chuvosos, a concessionária de energia destacou algumas orientações de segurança, confira:

Jamais tente retirar qualquer tipo de objeto preso à rede elétrica, pois eles podem estar energizados e causar choques fatais;

Não faça intervenções ou manutenções elétricas durante as chuvas;

Evite o uso de chuveiro elétrico durante as tempestades;

Caso o nível da água alcance a altura das tomadas, desligue o disjuntor geral imediatamente. Evite usar tomadas em paredes que estejam aparentemente úmidas por infiltração;

Mantenha desligados os equipamentos elétricos próximos a goteiras ou que estejam molhados;

Nos casos de descargas atmosféricas: evitar áreas descampadas, ficar longe de árvores e estruturas metálicas e não manusear equipamentos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de acidentes, entre em contato urgente com o Corpo de Bombeiros pelo 193. Caso o incidente envolva a rede elétrica, ou no caso de falta de energia, a concessionária orienta entrar em contato por meio dos canais digitais. O atendimento é disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Pelo aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular), atendente virtual pelo WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br ou a Agência Digital pelo site energisa.com.br.