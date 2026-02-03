Fechar menu
Ministro da Educação antecipa visita ao Tocantins para posse da reitora da UFT

Por Wesley Silas

O ministro da Educação, Camilo Santana, antecipou para esta quarta-feira (04), às 17h, a visita à Universidade Federal do Tocantins (UFT), em Palmas, para prestigiar a cerimônia de posse da nova reitora, professora Maria Santana Milhomem.

A agenda, inicialmente prevista para quinta-feira, foi remanejada e terá como ponto principal a solenidade de posse no auditório do prédio da Reitoria. Após a cerimônia, o ministro participará de coletiva de imprensa e de reunião com autoridades.

A UFT informou que a visita reforça a importância da instituição para o desenvolvimento educacional e científico do Tocantins, destacando o papel da nova gestão na condução das políticas acadêmicas e administrativas da universidade.

