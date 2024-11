Monte Sião Haras bate recorde nacional do Quarto de Milha e arremata no leilão do Haras WS a campeã Go Girl Toro LM por R$ 12 milhões

Por: Jornalista Mychelle Tauane

Recorde quebrado! O Monte Sião Haras, pertencente ao Grupo Agropecuário Monte Sião, do Tocantins, potencializou mais uma vez o seu plantel na noite desta sexta-feira, 15, e ainda, bateu o recorde nacional do Quarto de Milha ao adquirir durante a 1ª edição do Leilão The Legends, idealizado pelo Haras WS, em Campina Grande, na Paraíba, a alazã Go Girl Toro LM. A compra da égua que pontua mais de 14 pontos pela ABQM e produtora de competidores que somam mais de 130 pontos, foi incrivelmente arrematada por R$ 12 milhões na primeira noite do evento. O Haras ainda foi além e adquiriu o ventre livre das éguas Gunners Rose, Tr Pats Blackdiamond, Sugarplum Chic, Dun Pretty Nify, Rock This Diamond, Anita Chex e o embrião da Gunner Git Ya Dun, que juntos somam aproximadamente R$ 3 milhões.



O Monte Sião Haras também possibilitou aos compradores do evento a venda do embrião do melhor e mais amado animal do Brasil, Dinastia Apollo Roxo, avaliada em mais de R$ 12 milhões e que recebeu na última quinta-feira, 14, o troféu de campeã brasileira do Portal Vaquejada. Além da campeã, os embriões da My Chics Got Guns e whatta Doll, também foram disponibilizados no leilão.

O diretor-geral do Haras, Leandro Júnior, estava presente no evento e falou sobre o novo animal do seu plantel. “A égua Go Girl Toro, vem para fortalecer o que temos na Monte Sião. Atualmente, já somos conhecidos como um dos melhores haras do mundo e tudo isso é fruto de muito foco, dedicação e qualidade. Estamos muito felizes com mais essa aquisição de sucesso”, enfatizou Leandro Júnior.

Sobre a Go Girl Toro LM

Go Girl Toro LM é uma égua da raça Quarto de Milha, nascida em 17 de novembro de 2009. Ela é filha do garanhão Rick Toro VM e da matriz Granpola Rojo HJG, que por sua vez é descendente de Don Diego Bars. Essa linhagem destaca-se pela excelência genética voltada para a Vaquejada, uma modalidade equestre tradicional no Brasil. Ao longo de sua carreira, Go Girl Toro LM acumulou 133 pontos no Registro de Mérito da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), evidenciando seu desempenho nas competições.

Além de sua performance nas pistas, Go Girl Toro LM também se destacou como matriz, produzindo oito filhos. Entre eles, destaca-se Izis Toro Steel CEM, que alcançou 113 pontos no Registro de Mérito da ABQM, demonstrando a continuidade da qualidade genética em sua progênie. Sua contribuição para a raça Quarto de Milha e para a modalidade de Vaquejada é reconhecida tanto por seu desempenho esportivo quanto por sua capacidade reprodutiva, consolidando seu legado na equinocultura brasileira.