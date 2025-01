Moradora que teve casa interditada por risco de desabamento em Gurupi recebe mudança para casa temporária 

Por Redação

Na manhã desta quinta-feira, 23, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, realizou a mudança da dona Gessi Gomes Dias, moradora do setor Vila Íris, para a casa temporária onde ficará até que sua nova residência seja reconstruída. A ação faz parte de um conjunto de medidas tomadas pelo Município para garantir a segurança e o bem-estar da aposentada, cuja antiga casa foi interditada pela Defesa Civil devido ao risco iminente de desabamento.

O aluguel social, disponibilizado pela Prefeitura por um período de seis meses, e o apoio alimentar estão assegurados para dona Gessi, que também segue sendo acompanhada pela equipe do CRAS Nezinho Guida. Enquanto isso, a reconstrução de sua casa avança graças a uma mobilização voluntária liderada por membros da sociedade civil. A estrutura condenada já foi demolida e as obras já avançam para o início da construção da nova estrutura.

Dona Gessi expressou sua gratidão.

“Eu agradeço primeiramente a Deus, à Prefeitura e a todas as pessoas que estão me ajudando. Essa ajuda me traz muita felicidade e esperança. Ver tanta solidariedade me enche de gratidão. Que Deus abençoe cada um que está trabalhando para me ajudar”, disse ela.

César de Souza, construtor voluntário que está participando dos trabalhos na nova casa, destacou a importância da união entre poder público e sociedade.

“É muito importante essa mobilização de todos, da Prefeitura e da sociedade civil. Os amigos construtores, pedreiros, ajudantes e muitas pessoas estão colaborando para construir uma casa segura para ela. A casa antiga já estava caindo, e agora vamos dar dignidade a ela de uma forma coletiva, entregando um lar digno para o seu conforto diário”, afirmou o voluntário.

O diretor da Assistência Social do Município, Darcy Fonseca, também ressaltou o empenho da gestão municipal em oferecer suporte integral à aposentada. “A Prefeitura de Gurupi, sob a liderança da prefeita Josi Nunes, tem dado todo o suporte necessário à dona Gessi. Além do aluguel social, estamos garantindo apoio alimentar e acompanhamento social, porque o cuidado com as pessoas é uma prioridade da atual gestão do município. Essa união de esforços é um reflexo de como podemos fazer a diferença na vida de quem precisa”, destacou.

A expectativa da iniciativa voluntária é que a reconstrução da residência seja concluída em até 30 dias, garantindo à dona Gessi um lar seguro e confortável.

Texto: Fernando Vieira – Secom Gurupi

Fotos: Lino Vargas – Secom Gurupi