Morre no HR de Gurupi, Ronan Tyezer, técnico do Águia de Marabá Sub-20, após acidente na BR-153

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou na noite desta quinta-feira (22), a morte de Ronan Tyeser no Hospital Regional de Gurupi, técnico clube Águia de Marabá, time sub-20.

por Wesley Silas

O técnico ficou gravemente ferido na colisão do ônibus com um caminhão parado no km 591 da BR 153, entre Santa Rita do Tocantins e Crixás, na noite do último dia 15. O acidente já vitimara o preparador físico Hecton Alvez, que morreu no local. A delegação do equipe sub-20 do Azulão retornava ao Pará, após eliminação para o Juventude, na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Guaratinguetá (SP).

“Com profundo pesar, manifestamos nosso mais sincero sentimento pela perda de Ronan Tyezer Rodrigues, o nosso Tyezer, profissional que fez parte da história do futebol paraense e que deixa uma lacuna irreparável entre todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”.

O clube Remo também se solidarizou com parentes e amigos do treinador paraense.

“É com profundo pesar que o Clube do Remo manifesta sua solidariedade ao Águia de Marabá, após a confirmação do falecimento de Ronan Tyezer, técnico da equipe sub-20. Nos unimos em oração, pedindo a Deus conforto, força e consolo aos corações de todos os envolvidos”.

O governador, Wanderlei Barbosa, manifestou profundo pesar pela morte do treinador da equipe sub-20 do Águia de Marabá/PA, Ronan Tyezer Rodrigues, de 44 anos.

“Neste momento, expresso minha solidariedade aos atletas, membros da comissão técnica e a toda a delegação do Águia de Marabá/PA, à comunidade esportiva, aos amigos, aos familiares e a todos os que estão sofrendo”, disse o governador

Em nota, Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), informou que mesmo com todos os esforços da equipe multiprofissional do Hospital Regional de Gurupi (HRG), o paciente Ronan Tyezer Rodrigues veio a óbito nesta quinta-feira, 22.

“A SES-TO lamenta profundamente a morte do paciente e se solidariza com familiares e amigos, oferecendo todo o suporte possível neste momento de dor irreparável”