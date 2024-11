Motociclista morre em acidente na BR-153 em Gurupi

da redação

Um grave acidente resultou na morte de um motociclista na tarde desta segunda-feira (18) na BR-153, no perímetro urbano de Gurupi. O incidente ocorreu próximo ao trevo da Rua 20. De acordo com informações preliminares, o motociclista foi atingido por um caminhão e morreu no local. A identidade da vítima ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender à ocorrência e realizar os procedimentos necessários.