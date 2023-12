Motorista de Gurupi reclama da demora na praça de praças de pedágio da BR-153 em Aliança do Tocantins

Por Wesley Silas

Mesmo com a implantação das Cabines de autoatendimento que operam com pagamento com cartão de crédito e débito (incluindo aproximação) realizado pelo próprio usuário, os atendimentos realizados por operadores nas cabines manuais não estão dando conta, provocando demora de mais deu uma hora e filas quilométricas.

A demora no recebimento do pedágio pelo Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins das concessionárias do Grupo EcoRodovias está provocando indignação nos motoristas, muitos deles com horário marcado para chegar no ponto final, como aeroporto de Palmas.

“A fila no pedágio está de 5 km nas duas vias, as cabines de pedágios não estão dando conta devido ao aumento do fluxo de veículos nesta véspera de Natal e Ano Novo e para percorrer o trajeto de 50km entre Aliança a Gurupi estamos gastando duas horas. Para piorar a fila do pedágio tem hora que para e a gente tem que esperar de 15 e 20 minutos e o pessoal desce dos carros por falta de fluidez porque só tem seis Cabines para atender nos dois sentidos das pistas da rodovia. Tem uma hora que sai de Aliança e até agora não cheguei no pedágio”, disse o empresário de Gurupi, Guto.

Cabines de autoatendimento.

Para oferecer maior fluidez no trânsito a Ecovias do Araguaia apostou em novembro na implantação de Cabines de autoatendimento.

COMO USAR

Para utilizar o serviço, o motorista deve se dirigir à cabine de autoatendimento, que estará personalizada com sinalização indicativa (placas). Ao se aproximar do monitor instalado ele poderá observar no display a mensagem indicando a necessidade de inserção ou aproximação do cartão. Posteriormente, será solicitada a senha pessoal para a validação da transação. Para cartões múltiplos com ambas funções, após inserção do cartão, o usuário deverá escolher entre crédito ou débito e somente após validar o pagamento por meio da senha. Caso preferir, também é possível realizar o processo de pagamento da tarifa por aproximação. Após concluir a transação, o usuário deve retirar o comprovante e seguir viagem.

O sistema de cobrança por meio do autoatendimento possui linguagem simples e didática para melhor compreensão de todos, mas a concessionária também afixou material informativo na cabine para auxiliar o motorista durante a realização do procedimento.