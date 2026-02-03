Fechar menu
terça-feira, 3 fevereiro

Notícias

Na abertura do ano judiciário, Presidente da OABTO pede união das instituições e faz uma reflexão sobre o uso da IA na Justiça

Atitude TocantinsPor 7 minutos de leitura
Durante a solenidade de abertura do ano judiciário do Tocantins, realizada nesta segunda-feira (2), no Tribunal de Justiça do Estado (TJTO), o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga Júnior, fez um discurso marcado por reflexões institucionais e desafios contemporâneos do Judiciário.
Por Redação

Em sua fala, o presidente destacou o papel da advocacia como elo entre o cidadão e o Estado. Para ele, a OAB é vista por muitos como a “consciência da nação”, com atuação decisiva na defesa da cidadania e contra abusos de poder. Nesse contexto, defendeu a cooperação entre os diversos atores do sistema de Justiça.

Gedeon alertou que fragilizar qualquer parte do sistema significa comprometer a credibilidade do Judiciário como um todo. “O sistema judicial é único. Não há como se defender em tiras ou por partes”, pontuou.

Um dos principais eixos do discurso foi o impacto das novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial (IA), no funcionamento da Justiça. O presidente da OABTO destacou a importância de se enfrentar, de forma conjunta, os desafios trazidos pela inovação tecnológica e pelos crimes cibernéticos que envolvem os sistemas processuais eletrônicos.

Gedeon Pitaluga ressaltou ainda a contribuição das carreiras jurídicas na construção de critérios e propostas legislativas sobre inteligência artificial aplicada à Justiça, além da participação na elaboração da Resolução 615 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece diretrizes para o uso ético, seguro e responsável da tecnologia.
Apesar de reconhecer que a inteligência artificial já é uma realidade, o presidente fez um alerta sobre seus limites. Segundo ele, os sistemas atuais operam a partir de padrões probabilísticos e não compreendem fatos, princípios jurídicos ou contextos sociais. “Se os dados carregam distorções, o sistema apenas as reproduz”, afirmou.

O presidente da OABTO advertiu que o uso inadequado da IA pode gerar exclusão digital, reforço de vieses discriminatórios, perda da dimensão humana nas decisões judiciais e desvalorização das carreiras jurídicas. “Corremos o risco de transformar profissionais do Direito em meros carimbadores jurisdicionais”, disse.

Em tom de conclamação, Gedeon Pitaluga defendeu a construção coletiva de um futuro em que tecnologia e Justiça caminhem com responsabilidade. “A melhor forma de prever o futuro é ajudar a criá-lo”, citou, ao reforçar que o momento exige união entre as instituições.

Encerrando o discurso, ele convocou os integrantes do sistema de Justiça a atuarem de forma integrada por um Judiciário mais eficiente, transparente e seguro, com o uso das novas tecnologias. “Se sonhamos com uma sociedade justa, civilizada e moderna, precisamos nos irmanar na luta por um sistema judicial forte, com Ministério Público livre, magistratura forte e advocacia valorizada e independente”, concluiu.

Confira o discurso na íntegra: 
OUVI UMA VEZ QUE O AMOR TEM A CAPACIDADE DE REDIMENSIONAR O TEMPO!

ESTOU NESSE PÚLPITO SAGRADO DA JUSTIÇA TOCANTINENSE PARA A OITAVA SOLENIDADE CONSECUTIVA DE ABERTURA DO ANO JUDICIÁRIO. 

QUANDO FAZEMOS O QUE AMAMOS NÃO PERCEBEMOS O TEMPO PASSAR. OITO ANOS PASSARAM E PARECE QUE FOI ONTEM QUE REPRESENTEI A OABTO AQUI PELA PRIMEIRA VEZ.

NESSE PERÍODO, VI A OAB COMPLETAR RECENTEMENTE 95 ANOS DE SUA CONSTITUIÇÃO.

UMA HISTÓRIA CONSTRUÍDA, DESDE A SUA CONCEPÇÃO POR SEU PRIMEIRO PRESIDENTE, LEVI CARNEIRO, COM INDEPENDÊNCIA E DESTEMOR CÍVICO.

UMA HISTÓRIA EM QUE, QUANDO A NEUTRALIDADE ERA CONVENIENTE, A OAB SE POSICIONOU COM FORÇA. 

QUANDO O TEMOR ERA TOLERADO, A ORDEM RESISTIU CIVICAMENTE. 

UMA HISTÓRIA DE REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA E DA SOCIEDADE. 

ADVOCACIA, QUE É FORMADA POR PROFISSIONAIS QUE ATUAM COMO MEDIADORES ENTRE O PODER E A CIDADANIA, ENTRE O ESTADO E A CONSCIÊNCIA SOCIAL. 

UM VERDADEIRO ELO ENTRE A LEI E O CIDADÃO!

DAÍ MUITOS CONSIDERAREM A OAB A CONSCIÊNCIA DA NAÇÃO, O CENTRO DE MOBILIZAÇÃO CÍVICA EM DEFESA DA CIDADANIA E CONTRA ABUSOS E EXCESSOS DO ESTADO, DE PODERES E DE PODEROSOS.

É NESSE CENÁRIO QUE A OAB VEM PROPOR A COLABORACAO MÚTUA ENTRE OS PODERES E AS INSTITUIÇÕES JURÍDICAS DO ESTADO, PÚBLICAS E PRIVADAS. 

NÃO TEM A OAB AQUI A VAIDADE DE APRESENTAR-SE COMO O OVO DE COLOMBO E INDICAR SOLUÇÕES FÁCEIS PARA PROBLEMAS CONJUNTURAIS DIFÍCEIS E COMPLEXOS.

MAS DE DEFENDER A COOPERAÇÃO DE TODOS PARA ENFRENTAR DESAFIOS, GRANDES E INCLINADOS, DECORRENTES DA INOVAÇÃO E RECENTES TECNOLOGIAS COMO O USO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL E O COMBATE AOS CRIMES CIBERNÉTICOS ENVOLVENDO OS SISTEMAS PROCESSUAIS ELETRONICOS.

NÃO PODEMOS CAIR NO ERRO DA LENDÁRIA “MAÇÃ DE OURO DE ERIS”, QUE CAUSOU O POMO DA DISCÓRDIA NO OLIMPO, GERADA POR VAIDADE ENTRE AS FIGURAS MITOLOGICAS EM UMA DISPUTA SEM VENCEDORES.

O SISTEMA JUDICIAL É ÚNICO, QUERENDO ALGUNS OU NÃO.  

MAGISTRATURA, MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORIA E ADVOCACIA SÃO RAMOS DA MESMA ÁRVORE QUE TEM COMO FRUTOS A JUSTIÇA.  

O SISTEMA JUDICIAL TEM QUE ATUAR UNIDO E CONSCIENTE DE QUE NÃO HÁ COMO SE DEFENDER POR TIRAS, NEM EM PEDAÇOS. 

VULNERAR A CREDIBILIDADE DO SISTEMA PROCESSUAL ELETRONICO SIGNIFICA FRAGILIZAR O PODER JUDICIÁRIO, LACELAR AS CARREIRAS JURÍDICAS E SANGRAR A PRÓPRIA CRENÇA NA JUSTIÇA, JUSTIÇA COMO PODER E DIREITO CONSTITUCIONAL E TAMBEM VALOR SOCIAL.

AQUI CITO O EXEMPLO DA ATUAÇÃO DO DESEMBARGADOR MARCO ANTONY NA PRESIDÊNCIA DO COPEDEM, QUE TEM DESEMPENHADO UM TRABALHO REALÇADO E RECONHECIDO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE NA QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL E DAS CARREIRAS JURÍDICAS. 

PARA ALEM DA FORMAÇÃO JURÍDICA, DESTACA-SE AINDA A CONTRIBUIÇÃO ESSENCIAL PARA A DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE REGULAMENTAÇÃO E DE PROPOSTAS LEGISLATIVAS EM MATÉRIA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À JUSTIÇA.

A ELABORAÇÃO DA RESOLUÇÃO 615 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA É UMA DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATUAÇÃO COLABORATIVA NO DESENVOLVIMENTO JUDICIAL E DAS CARREIRAS JURÍDICAS E TEVE A PARTICIPAÇÃO FUNDAMENTAL DA MAGISTRATURA, DA ADVOCACIA E DO MINISTERIO PÚBLICO BRASILEIROS, COM DESTAQUE PARA A CONTRIBUIÇÃO TÉCNICA DO COPEDEM E DE SEU PRESIDENTE, DES MARCO ANTONY. 

DECANO E PRECURSOR DA CULTURA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO BRASIL QUANDO JÁ EM 1994 PUBLICOU SUA OBRA “MANUAL DE INFORMÁTICA FORENSE” E MAIS RECENTEMENTE IDEALIZOU O PROJETO “HORUS” NO TJTO.

NESSA RESOLUÇÃO, O CNJ DEFINE O MARCO LEGAL ATUAL PARA O USO DE INTELIGENCIA ARTICIAL NO SISTEMA JUDICIAL BRASILEIRO COM ÉTICA, SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE, PRESERVANDO A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AS GARANTIAS FUNDAMENTAIS.

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL É UMA REALIDADE E NÃO PODEMOS PRESCINDIR DE SEGURANÇA, ÉTICA, TRANSPARENCIA E RESPONSABILIDADE NO JULGAMENTO DOS MAIS DE 80 MILHÕES DE PROCESSOS EXISTENTES NOS TRIBUNAIS DO BRASIL.

OS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL ATUALMENTE EMPREGADOS FUNCIONAM A PARTIR DE IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES PROBABILISTICOS EM GRANDES VOLUMES DE DADOS. 

IA NÃO COMPREENDE FATOS, PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS JURÍDICOS OU CONTEXTOS SOCIAIS E HUMANITÁRIOS. 

LIMITA-SE A CALCULAR PROBABILIDADES COM BASE EM DADOS PREVIAMENTE GERADOS POR HUMANOS. 

A IA BUSCA A RESPOSTA MAIS PROVÁVEL SEGUNDO PADRÕES HISTÓRICOS EXISTENTES.

SE ESSES DADOS CARREGAM DISTORÇÕES EQUIVOCADAS OU DESCONTEXTUALIZADAS NO TEMPO O SISTEMA APENAS OS REPRODUZ COM BASE NA ANALISE DE PROBABILIDADE DOS DADOS. 

SE NÃO TIVERMOS O CUIDADO NECESSÁRIO NO USO DA IA NOS JULGAMENTOS JUDICIAIS NOS ARRISCAMOS A PROMOVER COMO RESULTADO A EXCLUSÃO DIGITAL, A REPERCUSSÃO DE VIESES DISCRIMINATÓRIOS E PRECONCEITUOSOS, A PERDA DA DIMENSÃO HUMANA NAS DECISÕES PROCESSUAIS E A DESVALORIZAÇÃO DAS CARREIRAS JURÍDICAS, REDUZINDO-AS À MERAS CARIMBADORAS JURISDICIONAIS. 

AQUI ME RECORDO DE UMA FRASE QUE DIZ: “A MELHOR FORMA DE PREVER O FUTURO É AJUDAR A CRIÁ-LO”. 

EM ÉPOCA DE PROMPTS, ALGORITMOS, CHATBOTS, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E ATIVA, IA EMOCIONAL, METADADOS, TOKENS, GPT E LLM… ME LEMBRO ENTÃO DE OUTRA HISTÓRIA QUE TERMINA COM A LIÇÃO AINDA LÁ DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL DE QUE, DIANTE DA INOVAÇÃO, NÃO DEVEMOS JOGAR PEDRA EM TREM. 

Compartilhar.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Postagens relacionadas