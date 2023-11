Na Aleto Oswaldo Stival e Oswaldo Stival Junior recebem títulos de Cidadão Tocantinense apresentados pelo dep. Eduardo Fortes

Por Ascom

Pelos relevantes serviços prestados à comunidade tocantinense, comprometimento ímpar e por contribuírem incansavelmente para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, os senhores Oswaldo Stival e Oswaldo Stival Júnior recebem nesta quinta-feira, 30, às 9h, durante sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado Tocantins, o Título de Cidadão Tocantinense. Os projetos de Lei que concedem as homenagens são de autoria do deputado Eduardo Fortes e foram aprovados por unanimidade na Casa.

“São longos anos de trabalho e dedicação. São homens que têm como princípio valorizar as pessoas, gerar oportunidades para suas gerações, abrir novos mercados para o Tocantins e estão entre os maiores empregadores da cidade de Gurupi e região”, destacou o parlamentar.

Oswaldo Stival é pioneiro estado do Tocantins como agropecuarista e industrial, desde o então norte de Goiás nos municípios de Araguaçu e Gurupi, hoje sul do Tocantins. Ele é pai dos empresários Oswaldo Stival Junior, José João Stival e Edwaldo Peixoto Stival, diretores da COOPERFRIGU, que atualmente gera cerca de 800 empregos diretos e exporta para mais de 170 países.

Oswaldo Stival Júnior atualmente exerce os cargos de presidente da Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi (COOPERFRIGU), presidente do Sindicato das Indústrias Frigoríficas de Carne Bovina, Suína, Aves, Peixes e Derivados do Tocantins (SINDICARNES) desde 2013, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) desde 2016, é conselheiro da Associação Brasileira dos Frigoríficos (ABRAFRIGO).

É também parceiro há 19 anos como colaborador de muitas Instituições, recebendo alunos em estágios, proporcionando o conhecimento técnico cientifico na extensão, revalidando as parcerias com a ciência e pesquisa, através da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Universidade de Gurupi (UNIRG). Dedicado às causas sociais, Oswaldo Stival sempre foi discreto nas ações e através da COOPERFRIGU é parceiro direto em vários programas sociais que atendem diretamente mais de 20.000 pessoas.

Confira abaixo os perfis dos homenageados na íntegra.

OSWALDO STIVAL

Em 1980, Oswaldo Stival iniciou suas atividades de agropecuarista e industrial na região Norte de Goiás, nos municípios de Gurupi e Araguaçu, hoje Sul do Tocantins. No período de 1988 a 1992 foi prefeito do Município de Nova Veneza. No dia 10 de outubro de 1991 foi condecorado com a Ordem do Mérito Consular do Governo de Pernambuco. No ano de 1995, Oswaldo Stival, marcou sua história em Gurupi participando da reabertura do Frigorífico de Gurupi e hoje é cooperado na Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi Tocantins – COOPERFRIGU.

No ano de 2000 foi eleito mais uma vez prefeito do Município de Nova Veneza, Goiás, criando o “Festival Italiano de Gastronomia e Cultura” que abrangia todo centro-norte do Brasil, resgatando a origem italiana do Município.

No dia 17 de março de 2006, Oswaldo Stival foi condecorado com a Ordem do Mérito Anhanguera do Governo de Goiás e no dia 31 de maio de 2012 recebeu a Condecoração, pelo Governo Italiano, com a Comenda da Ordem da Estrela da Solidariedade pelas mãos do Embaixador da Itália.

Em sessão solene em 17 de dezembro de 2012 na Câmara de Vereadores de Gurupi, o agropecuarista e industrial Oswaldo Stival, foi homenageado com o Título Honorífico de Cidadão Gurupiense. O evento foi prestigiado pela família Stival, por autoridades e pela comunidade.

OSWALDO STIVAL JR

Oswaldo Stival Jr, goiano, nascido em 05/05/1965, filho de Oswaldo Stival e Edith Peixoto Stival em Nova Veneza com descendência Italiana e pioneira no estado de Goiás. Bacharel em Direito pela UFG – Universidade Federal de Goiás em 1986.

Casado há 35 anos com Andrea Noleto de Souza Stival, vieram há 28 anos com seus filhos ainda pequenos João Victor e Marco Tulio para o município de Gurupi (TO). Seus filhos e as noras Angela e Barbara também residem em Gurupi com seus 04 netos.

São uma família empreendedora no Tocantins desde 1982 ainda norte de Goiás, com atividades empresariais no setor de Energia renovável, setor Hoteleiro, Agropecuária e Agroindústria.

É produtor rural no Tocantins e Goiás, seguindo a tradição de sua família que se dedica há gerações ao agronegócio. No dia 06 de dezembro de 2002, recebeu da Câmara Municipal de Gurupi o título Honorífico de Cidadão Gurupiense.

Entre os anos de 2005/2009 foi Vice-Presidente da Associação das Empresas do Parque Agroindustrial de Gurupi – ACEPAIG. No biênio 2015/2016 exerceu a função de Conselheiro Consultivo na Associação Comercial e Industrial de Gurupi – ACIG.

Em 22 de março de 2016, recebeu moção de aplausos na Câmara de Vereadores de Gurupi pelas atuações e representações institucionais levando o nome de Gurupi e de toda região sul do Tocantins para o país e fora dele. No dia 08 de fevereiro de 2018 recebeu o Colar do Mérito Governador Siqueira Campos em sessão solene do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) pelos relevantes serviços prestados ao Tocantins.

Oswaldo Stival Jr é Presidente da COOPERFRIGU – Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi. É Presidente do SINDICARNES – Sindicato das Indústrias Frigoríficas de carne Bovina, Suína, Aves, Peixes e Derivados do Tocantins. É Vice-Presidente da FIETO – Federação das Indústrias do Estado do Tocantins. É Conselheiro da ABRAFRIGO – Associação Brasileira dos Frigoríficos.

É parceiro há 19 anos como colaborador de muitas Instituições, recebendo os alunos em estágios proporcionando o conhecimento técnico cientifico na extensão, revalidando as parcerias com a ciência e pesquisa, através das Universidades Federal do Tocantins e UNIRG- Universidade de Gurupi.

Dedicado às causas sociais, Oswaldo Stival Jr sempre foi discreto nas ações e através da COOPERFRIGU é parceiro direto em vários programas sociais que atendem diretamente mais de 20.000 pessoas. Ainda com responsabilidade social, criou o COOPERAR- programa Socioambiental há mais de 19 anos com seus 700 colaboradores direto e 5.000 indiretos.

Oswaldo Stival Jr, com a credibilidade, qualidade e solidez da COOPERFRIGU leva a muitos Países o nome de GURUPI e do TOCANTINS, através de Feiras e Missões Internacionais nos Emirados Árabes Unidos, Arabia Saudita, China, França, Alemanha, Rússia, Singapura e muitas outras Feiras importantes que se destacam no Mundo, apresentando as marcas “ La Selezionata “ e “Nature Beef”.

São mais de 20 anos no mercado externo, a Cooperfrigu está habilitada à exportação para mais de 100 países. Com a palavra e ações, Oswaldo Stival Jr. tem como princípio valorizar as pessoas gerando oportunidades para suas gerações e abrir novos mercados para homens e mulheres do estado do Tocantins.