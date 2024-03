Natural de Palmas: Estudante de medicina é encontrado morto em residência no Paraguai

da redação

Um estudante de medicina, identificado como Paulino Neto Rodrigues Souza, foi encontrado morto em um quarto na tarde desta quinta-feira (28), no bairro María Victoria, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia, vizinha a Ponta Porã (MS), região de fronteira com o Brasil. De acordo com a polícia, a vítima era natural de Palmas, no Tocantins.