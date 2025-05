Naturatins divulga lista preliminar das entidades habilitadas para compor o Conselho Gestor da APA Ilha do Bananal/Cantão

No total, 32 instituições foram habilitadas, sendo 14 representantes do poder público e 18 da sociedade civil

Por Redação

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) divulgou nesta quinta-feira, 8, a lista preliminar das instituições habilitadas para integrar o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) Ilha do Bananal/Cantão, no biênio 2025/2027. O processo de inscrição foi encerrado na segunda-feira, 5.

No total, 32 entidades foram habilitadas para compor o Conselho, sendo 14 representantes do poder público e 18 da sociedade civil. Entre as instituições, destacam-se a Prefeitura Municipal de Abreulândia, a Colônia dos Pescadores Profissionais de Araguacema (Z5-Copesca), a Associação para o Desenvolvimento Sustentável do Tocantins (ADSTO), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (Faet), a Fundação ABC para Assistência e Divulgação Técnica Agropecuária e Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Tocantins (Semarh). A lista completa das instituições pode ser acessada aqui.

O edital prevê que instituições não habilitadas podem solicitar esclarecimentos, bem como apresentar recursos, impugnações ou complementações de documentos. Para isso, é necessário preencher o formulário específico e enviá-lo para o e-mail [email protected], ou entregar na sede administrativa da APA Ilha do Bananal Cantão, localizada na Rua dos Estrangeiros, s/n, Setor Planalto, CEP: 77690-000, Araguacema/TO. Todo o processo deve seguir os prazos definidos no edital. Documentos enviados fora do prazo, seja de forma presencial ou eletrônica, não serão aceitos. Para acessar o formulário clique aqui.

A lista final das instituições que irão compor o Conselho Gestor será publicada no site do Naturatins (www.to.gov.br/naturatins) no próximo dia 16 de maio.

Para acessar o edital na íntegra e ter acesso a todas as informações basta acessar o link aqui.

Conselho Gestor

O Conselho Gestor é um espaço de participação institucional entre poder público e a sociedade civil, com o objetivo de apoiar a gestão da Unidade de Conservação e seu entorno, buscando a conciliação entre seus conflitos, envolvendo a conservação, a proteção e uso dos recursos naturais. Sua finalidade é contribuir para a efetiva implantação e cumprimento dos objetivos da Unidade de Conservação.