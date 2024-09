No Jalapão, Governador Wanderlei Barbosa lança Patrulha do Turismo e entrega veículos para reforçar segurança e combate às queimadas

Foram entregues dois quadriciclos e uma caminhonete para reforçar a atuação da Patrulha do Turismo e duas viaturas para o Naturatins

Nayara Borges/Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, realizou na manhã desta segunda-feira, 16, nas dunas localizadas no Parque Estadual do Jalapão, o lançamento da Patrulha do Turismo e a entrega de novos veículos para a Polícia Militar do Tocantins (PMTO) e para o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), com o objetivo de intensificar a fiscalização e auxiliar no combate às queimadas na região do Jalapão. A ação faz parte de um esforço conjunto para melhorar a estrutura de atuação tanto na preservação ambiental, quanto na segurança pública.

Foram entregues dois quadriciclos e uma caminhonete para PMTO, com o objetivo de reforçar a atuação da Patrulha do Turismo, garantindo a segurança de turistas e moradores da região, bem como a preservação das áreas naturais. Além disso, o Naturatins, órgão responsável pela administração do parque, recebeu duas caminhonetes, visando intensificar os trabalhos de preservação ambiental e combate aos incêndios florestais.

O governador Wanderlei Barbosa destacou que melhorar a estrutura é fundamental para que o trabalho seja realizado com eficiência. “Estamos aqui para entregar alguns veículos para a Polícia Militar e o Naturatins. Quanto mais recursos disponibilizamos, melhores são as condições de trabalho e, consequentemente, os resultados alcançados. Hoje, além de entregar esses veículos, reforçamos o policiamento por meio da Patrulha do Turismo, que vem para garantir mais segurança e reforçar a fiscalização do nosso parque estadual”, ressaltou o Governador.

O comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), coronel Márcio Barbosa, enfatizou a importância da criação da Patrulha do Turismo para garantir maior segurança aos visitantes da região. “Damos mais um passo importante priorizando a fiscalização e a segurança. O Jalapão é um ponto turístico importante, sendo necessário que o Estado se faça presente, garantindo a segurança dos visitantes. A entrega desses veículos vai auxiliar imensamente na atuação dos militares. A base da Patrulha do Turismo está dentro do 13º Batalhão da PM, sediado em Taquaruçu”, declarou o coronel Márcio Barbosa.

Brigadistas

Durante o evento, o governador Wanderlei Barbosa também se reuniu com os brigadistas que estão atuando na linha de frente no combate às queimadas, que se intensificam na região durante o período de seca no Jalapão. A conversa serviu para reconhecer o trabalho desses profissionais e discutir medidas para melhorar ainda mais as condições de combate ao fogo.

O Chefe do Executivo agradeceu o excelente trabalho realizado pelos profissionais no combate e prevenção dos focos de incêndio. “Quero agradecer a todos os brigadistas pelos esforços extensivos durante este período, em que enfrentamos uma situação mais complicada no nosso Estado com relação às queimadas. Não medirei esforços para dar as condições de trabalho necessárias para o combate aos focos de incêndio. O Jalapão é o destino turístico mais importante do mundo, precisamos cuidar e preservar”, frisou Wanderlei Barbosa.

“O governador Wanderlei Barbosa vem priorizando esse cuidado com o ecossistema. Assim, a entrega das novas viaturas é primordial para o trabalho preventivo e combate aos incêndios florestais, e também facilita e agiliza o deslocamento das equipes. Além do reforço em estrutura e equipamento, tivemos o aumento na nossa equipe; atualmente, são 25 brigadistas que atuam no combate e prevenção do fogo na região do parque do Jalapão”, pontuou a supervisora da Unidade de Conservação do Naturatins no Jalapão, Vaneça Corado.

A cerimônia contou com a participação de diversas instituições responsáveis pela administração e proteção do parque, como o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), a Polícia Militar (PMTO) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO).