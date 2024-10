Nota de Pesar: Homenagem ao Educador Luciano Coelho; um legado de dedicação e resiliência

Por Wesley Silas

Nota de Pesar do senador Eduardo Gomes

Hoje é o dia da despedida do amigo, professor Luciano Coelho. Um guerreiro que lutou obstinadamente pela vida e deixou um exemplo de superação e fé para todos os tocantinenses. Que Deus conforte familiares e amigos.

Eduardo Gomes

Senador da República

Nota de pesar pelo falecimento de Luciano Coelho

25/10/2024

Com muita tristeza, recebi a notícia da morte do educador Luciano Coelho, na madrugada desta sexta-feira, 25. Em sua jornada, Luciano dedicou-se à educação e com brilhantismo atuou nas escolas da nossa Capital, deixando um legado de dedicação e amor pelo ensino.

Na luta contra o câncer, o professor Luciano mais uma vez deu exemplo e, como um bom atleta que sempre foi, se superou a cada dia. Nesse momento de tristeza e pesar, expresso meus sentimentos à família e amigos. Que Deus traga conforto aos corações enlutados e que as boas lembranças prevaleçam para todos.

Wanderlei Barbosa

Governador do Estado do Tocantins

Nota de Sentimento

Luciano Coelho foi muito mais do que um Educador, foi um exemplo positivo de luta e perseverança. Acompanhei toda a sua trajetória e o seu pioneirismo, um amor infinito por Palmas. Tive o privilégio de ter ouví-lo me chamar de amigo. Luciano deixa um legado de amor à educação, ao esporte e à vida.

Luciano Coelho será sempre lembrado como um grande guerreiro, que lutou bravamente e sempre nos ensinou através do exemplo de um ser humano inigualável.

Rogo a Deus para que abençoe e traga paz aos corações dos familiares e de todos nós. Minhas mais sinceras condolências.

Eduardo Siqueira Campos e família

Palmas, 25 de outubro de 2024

Nota de pesar pelo falecimento do educador Luciano Coelho

Com imenso pesar, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins lamenta a perda do educador Luciano Coelho, ocorrida na madrugada desta sexta-feira, 25. Luciano foi um dedicado profissional da educação, cuja trajetória foi marcada por seu compromisso com o ensino e pela influência positiva nas escolas da nossa Capital, onde deixou um exemplo admirável de dedicação e amor à formação das novas gerações.

Mesmo enfrentando uma luta árdua contra o câncer, Luciano demonstrou força e perseverança, características que sempre foram evidentes tanto em sua vida profissional quanto como atleta. Em nome de todos que fazem parte da Semarh, manifestamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos. Que a memória de Luciano seja uma fonte de inspiração, e que Deus conforte a todos neste momento de dor.

Marcello Lelis

Secretário