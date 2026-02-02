Nova etapa na educação e na gestão administrativa marca posse de secretária em Cariri do Tocantins

Por Redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins iniciou, nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, uma nova fase em sua gestão, com foco no fortalecimento da educação e na modernização administrativa. Em reunião no gabinete do prefeito, foi apresentada oficialmente e empossada a nova secretária municipal de Administração, Samara da Silva Souza.

O encontro reuniu todos os servidores lotados no prédio da sede administrativa e teve como propósito alinhar as ações previstas para 2026, com ênfase em organização, planejamento, inovação na gestão pública e melhoria direta dos serviços que impactam a área da educação e demais políticas municipais.

A nova secretária destacou que sua atuação estará voltada à valorização dos servidores e à qualificação do atendimento à população, com reflexos diretos na rede de ensino.

“Nosso compromisso é com uma administração moderna, humana e integrada. Quando a gestão interna funciona com eficiência, planejamento e respeito às pessoas, a educação e os demais serviços chegam com mais qualidade à comunidade. Vamos trabalhar com diálogo e responsabilidade para fortalecer essa estrutura”, afirmou Samara.

Durante a reunião, foram discutidos temas como organização interna, planejamento anual, definição de fluxos administrativos e a importância do trabalho em equipe para assegurar atendimento eficiente e transparente, especialmente nas áreas essenciais como educação, saúde e assistência social.

O prefeito Tetin não pôde participar presencialmente em razão de tratamento de saúde, mas enviou mensagem de apoio à nova secretária e aos servidores.

“Confio plenamente no trabalho da secretária Samara e na dedicação de toda a equipe. Este é um momento de reorganização e fortalecimento da nossa gestão, sempre com foco no bem-estar da população de Cariri e na melhoria da educação pública em nosso município”, destacou.

A posse de Samara da Silva Souza simboliza o início de um novo ciclo na Prefeitura de Cariri do Tocantins, pautado pela transparência, eficiência e valorização do serviço público, pilares fundamentais para o desenvolvimento do município e para o avanço da educação caririense.