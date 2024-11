Nova pesquisa nacional mostra governo Wanderlei Barbosa com 72% de aprovação

Para 67% dos entrevistados o Tocantins melhorou durante a atual gestão. Para 14% está igual e outros 14% acham de o estado piorou. E 5% não soube ou não quis responder.

Por Redação

Pesquisa realizada pelo Instituto Nexus, de São Paulo, entre os dias 7 e 13 de outubro, mostra que o governo do estado do Tocantins e o governador Wanderlei Barbosa estão com altos índices de aprovação popular.

Entre os 1.009 tocantinenses entrevistados 14% disseram que consideram a gestão estadual ótima, enquanto outros 40% disseram que consideram boa, que somados a outros 18% que consideram a gestão como regular positiva, totalizam 72% de aprovação. Para 6% dos entrevistados a avaliação é regular negativa, outros 6% consideram a gestão ruim e 4% disseram que a gestão é péssima, enquanto 11% não soube ou não quis responder à pergunta.

Quando questionados sobre a forma do governador Wanderlei Barbosa de administrar, 72% disseram que aprovam, enquanto 17% desaprovam e 12% não soube ou não quis responder a pergunta.

Outro dado importante é que para 67% dos entrevistados o Tocantins melhorou desde o início da gestão Wanderlei Barbosa, enquanto 14% disse que está igual e outros 14% disseram que o estado está pior do que antes. Por fim 5% não soube ou não quis responder a pergunta.

Setores

Os setores mais bem avaliados do governo são Educação com 78%, Agricultura com 77% e Estradas e Rodovias com 70%. Na outra ponta estão o controle dos gastos públicos, o combate à pobreza extrema e o tráfico de drogas.

Quando questionados quais características atribuem ao governador Wanderlei Barbosa, a maioria dos tocantinenses respondeu “trabalhador”, seguido por bom gestor, próximo da população e preocupado com os problemas da população.

Para o governador Wanderlei Barbosa os números refletem o bom momento que o estado vive desde o início da sua gestão, que acaba de completar três anos. “Temos promovido uma transformação completa do Tocantins, com a construção e recuperação de rodovias e pontes, valorização e reconhecimento dos servidores públicos e fomento à atividade econômica, tanto no agronegócio que este ano bateu recorde como no setor de comércio e serviços, impulsionando o crescimento econômico, que em 2023 ficou em segundo lugar no Brasil, com mais de 11% de aumento do PIB”, afirmou.

Evidenciando o avanço econômico do Estado, uma projeção divulgada pelo Banco do Brasil no mês de outubro de 2024, posiciona o Tocantins como destaque nacional com o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) em crescimento do Brasil, com uma taxa de 6,0%, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte, que registra 6,2%. A projeção mostra ainda o potencial competitivo do Estado em serviços, que apresenta uma taxa de crescimento em 7,7%, a maior do país, além da expansão industrial, com aumento de 3,1%.

Expectativa

Sobre a expectativa da população para os próximos dois anos de mandato, 51% disse acreditar que será ótimo ou bom, enquanto 32% disseram acreditar que será regular e apenas 12% disseram que têm uma expectativa ruim ou péssima. Por último 5% não soube ou não quis responder a pergunta. “Sabemos o tamanho da responsabilidade que temos e que não adianta nos acomodarmos com o que fizemos até agora, precisamos avançar em diversos setores para corresponder à expectativa da população. Precisamos reduzir ainda mais a fila de espera por consultas e cirurgias e melhorar o combate à pobreza extrema, bem como os mecanismos de controle e governança para evitar qualquer tipo de desvios. O combate ao tráfico e uso de drogas também vai receber uma atenção especial até o fim do nosso mandato em dezembro de 2026”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.