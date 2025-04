Nova sede da FAET promete fortalecer o Agro com estrutura moderna e funcional

Por Wesley Silas

Durante o lançamento da pedra fundamental e assinatura da ordem de serviço da nova sede da FAET, o presidente da instituição, Paulo Carneiro, e presidente daFrente Parlamentar da Agroindústria, deputado Eduardo Fortes, destacaram a inovação e funcionalidade da estrutura que incluirá um auditório, salas técnicas e de treinamento, além de espaço para eventos e estacionamento amplo.

Localizado na ARSE 14, Avenida NS 10, próximo à Encanel, o novo espaço buscará melhorar as atividades de assistência técnica e promove ações educacionais. Além disso, fornecerá um ambiente mais confortável para atender produtores e profissionais do setor.

O evento contou com a presença do Secretário da Agricultura, Jaime Café, do governador Wanderlei Barbosa, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga, além de presidentes de sindicatos rurais e prefeitos.