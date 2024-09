Novo Projeto de Lei de autoria do deputado Gaguim garante banheiros privativos no Programa Minha Casa, Minha Vida

O deputado federal Carlos Gaguim, do União Brasil, apresentou recentemente o Projeto de Lei (PL) 302/2024, que visa modificar a Lei nº 14.620, sancionada em 13 de julho de 2023, para fortalecer o Programa Minha Casa, Minha Vida. A proposta tem como foco a inclusão de banheiros privativos nas unidades habitacionais fornecidas pelo programa, um passo significativo em direção ao aumento do conforto e da dignidade dos beneficiários.

A Lei nº 14.620, que já estabelecia diretrizes para a construção de moradias acessíveis e dignas, será aprimorada por meio do PL 302/2024 para incluir a prioridade de instalações de banheiros privados. Gaguim argumenta que a privacidade é um direito fundamental e que assegurar essa característica nas moradias é essencial para a qualidade de vida das famílias atendidas pelo programa.

“Privacidade e dignidade são direitos que devem ser garantidos em todos os lares. O PL 302/2024 representa um avanço crucial para oferecer mais conforto e respeito às necessidades básicas das famílias beneficiárias do Programa Minha Casa, Minha Vida”, declarou o deputado.

O projeto, se aprovado, proporcionará melhorias significativas na estrutura das unidades habitacionais, garantindo que cada residência conte com um banheiro privativo. Esta mudança visa não apenas atender a uma demanda crescente por melhores condições habitacionais, mas também respeitar a individualidade e a privacidade de cada família.

“A aprovação deste projeto é fundamental para assegurar que todos os cidadãos tenham acesso a condições mínimas de privacidade e conforto em suas residências. Conto com o apoio de todos para que possamos avançar nesta importante iniciativa”, enfatizou Gaguim.

A proposta ainda precisa passar por trâmites legislativos e por debates no Congresso Nacional, mas já está sendo recebida com entusiasmo por diversos setores que reconhecem a importância de melhorar a infraestrutura das habitações populares.

Este é mais um exemplo do trabalho do deputado Carlos Gaguim em prol de políticas habitacionais mais justas e dignas, refletindo seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.