Operação FAMES-19: “Eu ganhei uma eleição e ela incomodou muita gente, inclusive a oposição que nós vimos em um jornal importante que um senador foi para cima deste processo para que ele acontecesse”

Por Wesley Silas

Logo após a operação, o governador gravou uma entrevista reafirmando sua surpresa e tranquilidade. Destacou que, na época dos eventos, não era governador e não tinha autoridade sobre despesas relacionadas ao programa de cestas básicas durante a pandemia.

O governador Wanderlei Barbosa expressou surpresa ao ser citado, junto com sua esposa e seu filho, na recente operação FAMES-19. Em declaração, Barbosa afirmou estar tranquilo em relação à investigação e enfatizou sua disposição em colaborar com a polícia.

“Fiquei muito surpreso com as alegações de um depósito de R$ 5 mil na minha conta, relacionado a um grupo do Tocantins que participei, um consórcio entre amigos. Uma dessas pessoas estava sendo investigada. Na época dos fatos, eu ocupava o cargo de vice-governador, não sendo responsável por compras ou distribuições de cestas básicas. Quero tranquilizar a população do estado e reafirmar nosso compromisso de trabalho.”

Barbosa destacou ainda que a operação causou estranheza, já que sua esposa foi mencionada em um período em que ainda não eram casados, e seu filho, Rérison, que não possui ligação com as cestas básicas, também foi citado. “Ele recebeu R$ 5 mil do consórcio e, da mesma forma, pagou outras pessoas. Contudo, poucas pessoas são mencionadas no processo, enquanto diversas outras também participaram.”

“Um número mínimo de pessoas são citadas no processo, enquanto tem outras pessoas que participaram deste processo”, arrematou a governador.