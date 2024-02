Opinião: Homenagem ao Advogado e Líder Político Darci Martins Coelho

Por Giovanni Salera Júnior

Em um amanhecer sereno de 1940, Porto Franco, uma pequena e pitoresca cidade do Maranhão, foi palco do nascimento de Darci Martins Coelho, um homem predestinado a cruzar com prestígio os vastos campos da justiça e da política brasileira.

Filho do Sr. Benedito Coelho Sousa e dona Olga Andrade Coelho, Darci cresceu em um lar onde valores como honra, fé, educação e determinação eram pilares fundamentais.

Darci, desde sua infância, mostrou-se não apenas um aluno dedicado, mas uma alma irrequieta em busca de conhecimento. Na adolescência, já vivendo em Tocantinópolis, cidade histórica do extremo “Norte Goiano”, posicionada defronte de Porto Franco, na margem oposta do Rio Tocantins, ele e seu amigo Messias Alves Bezerra fundaram o “Palavra Livre”, um dos primeiros periódicos a valorizar as potencialidades locais e a dar voz àqueles “nortistas” que se sentiam desassistidos pelo poder público goiano.

Sua jornada de crescimento intelectual o conduziu à vibrante Goiânia, onde, entre sonhos e livros, graduou-se na prestigiada Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás (UFG), em 1965.

Essa fase de sua vida representa mais do que um período acadêmico; foram as bases sólidas da formação de um grande jurista, um período em que cada livro, cada lei estudada, cada debate, esculpia na alma de Darci a inteligência de um advogado, a perspicácia de um promotor e a sabedoria de um juiz.

Darci iniciou sua carreira como um brilhante promotor de justiça em Goianésia, lançando as bases de uma trajetória impecável no judiciário e no serviço público. Não demorou para que sua competência o levasse a ser juiz, honrando as comarcas de Carmo do Rio Verde, Iporá e Inhumas.



Sua incursão na política foi tão notável quanto sua carreira jurídica. Em 1987, com a criação da Assembleia Nacional Constituinte sob a direção do deputado Ulysses Guimarães, Darci deu um salto audacioso para o cenário político, tornando-se presidente da Comitê Pró-Criação do Tocantins, que reunia grandes líderes, empresários, agropecuaristas e jornalistas (Siqueira Campos, José Freire, Totó Cavalcante, Brito Miranda, João Ribeiro, João Cruz, Edmundo Galdino, João Rocha, Célio Costa, Adão Bezerra, Sandra Miranda etc.), todos militantes em prol da concretização de uma luta centenária: a emancipação de Goiás.

Uma batalha hercúlea que venceram gloriosamente, forjando um capítulo sui generis nos anais da história brasileira. Darci Coelho é um dos derradeiros personagens ainda vivos, firmando-se como célebre memorialista daquele fantástico episódio, que foi um divisor de águas para centenas de milhares de moradores beneficiados com nascimento do novo estado.

Sua eleição como vice-governador na chapa encabeçada por José Wilson Siqueira Campos não foi apenas uma vitória eleitoral, mas o início de uma era de transformações para o recém-criado Tocantins.

Darci não apenas trilhou caminhos na política e na justiça, mas também deixou um legado de dedicação, integridade e amor pelo Brasil. Sua vida pessoal, ao lado da querida Maria Teresinha de Jesus Alves Coelho, seus filhos e netos, reflete a mesma paixão e comprometimento que dedicou em todas as áreas de atuação profissional e na seara pública.



Darci Martins Coelho, com sua trajetória de vida notável, representa com brilho e orgulho o serviço público brasileiro. Jurista respeitado, advogado perspicaz, professor gabaritado, intelectual e escritor cheio de talentos, líder emancipacionista valoroso, gestor público competente, cidadão admirável, são muitas as facetas desse nobre amigo do povo tocantinense.

Desde os primeiros momentos em Porto Franco no sul maranhense, passando por Tocantinópolis, Goiânia e diversos municípios goianos, até sua ascensão máxima em Brasília e Palmas, sua biografia é um testemunho da incansável busca pela justiça, pela democracia e pelo progresso do Brasil.



Seu legado permanecerá, inspirando novas gerações a caminhar com a mesma integridade, determinação, competência e amor que Darci Martins Coelho tão fervorosamente demonstrou pelo Tocantins e por nosso País.

Palmas – TO, Fevereiro de 2024.

Giovanni Salera Júnior

