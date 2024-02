Opinião: Laurez Moreira, raízes profundas e legado no Tocantins

Por Giovanni Salera

Laurez da Rocha Moreira traz em sua trajetória a essência da liderança, do compromisso e da transformação. Suas raízes familiares estão na pequena Dueré, de onde saiu para alçar voos altos, ultrapassando de maneira surpreendente todas as previsões, até alcançar os mais altos escalões do poder no Tocantins.

Sua jornada como líder e gestor público é um testemunho de que a força de vontade e a persistência, aliadas a paixão por servir, podem produzir resultados extraordinários para beneficiar sua terra e seu povo.

Nascido em Dueré em 1957, Laurez herdou de sua mãe, Laurinda da Rocha Moreira, a disposição e a alegria; e do pai, Juarez Rodrigues Moreira, não apenas o nome, mas uma vocação para a vida pública. Influenciado pelo sr. Juarez, que foi vereador e prefeito de Dueré, Laurez cresceu imerso em um ambiente no qual a política e o desejo de contribuir para o bem comum eram valores fundamentais.

Foi enviado para Goiânia, para cursar Direito pela Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas, onde, além de mergulhar nos estudos, envolveu-se na liderança coletiva presidindo o Diretório dos Estudantes.

Entrou para a vida política filiando-se ao MDB, na fase áurea do Movimento, que tinha como principais bandeiras “a liberdade democrática e o retorno das eleições diretas”. O jovem desejava bem mais do que o fim do governo militar e o amplo direito ao sufrágio universal, pois ansiava por melhorias para o “Norte Goiano”, um local esquecido pelo poder público.

Retornou para Dueré, decidido a batalhar pela transformação de sua terra natal. Foi eleito vereador, dando os primeiros passos em uma carreira política que o levaria a ocupar importantes cargos públicos.

Como procurador municipal, Laurez Moreira exerceu influência significativa, militando ao lado de figuras como Siqueira Campos, Darci Coelho, João Cruz e Raimundo Boi, pela criação do Tocantins. Sua atuação como deputado estadual, secretário de estado e deputado federal, solidificou sua reputação como um dos maiores líderes políticos locais.

Na sequência, conquistou nas urnas o direito de gerir a terceira maior cidade do estado, a acolhedora e próspera Gurupi.

Sua gestão ficou marcada por obras e resultados; foi verdadeiramente uma era de transformação da cidade. Laurez deixou o mandato reconhecido como um dos melhores prefeitos de Gurupi, evidenciando seu compromisso com a melhoria contínua da qualidade de vida de seus cidadãos.

Eleito vice-governador do Tocantins em 2022, Laurez Moreira iniciou um novo capítulo em sua caminhada política, levando sua experiência, visão e dedicação a um patamar ainda mais amplo, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de todo o estado.

Ao longo de sua carreira, Laurez Moreira foi agraciado com diversas honrarias e prêmios (Ordem do Mérito do Tocantins, Troféu Imprensa do Brasil, Amigo do Músico Gurupiense, Doutor Honoris Causa em Ciências Políticas, Comenda da Ordem do Mérito Imperador Dom Pedro II, Títulos de Cidadão Mato-Grossense, de Palmas, Palmeirópolis, Sítio Novo etc.), reconhecendo seu impacto positivo na política e na sociedade tocantinense. Essas homenagens refletem não apenas seus feitos, mas o respeito e a admiração que conquistou entre seus pares e na comunidade.

Certamente que sua biografia não se encerra aqui. Outros capítulos virão…

Nas próximas eleições, se o governador Wanderlei Barbosa resolver disputar cadeira no Senado Federal, terá boas chances, pois estarão disponíveis duas vagas. Ele nem precisa ser o primeiro, pois, mesmo sendo o segundo mais votado, ainda assim, alcançará seu objetivo.

Laurez Moreira sempre concorreu as eleições mirando o topo. Contudo, no futuro pleito, infelizmente, lamento dizer, ele não conseguirá nem o primeiro, nem o segundo lugar. Na verdade, nem mesmo o terceiro lugar…

Pela trajetória que o líder duerense traçou ao longo dessas décadas, por suas habilidades em estabelecer alianças políticas, pela forma com tem atuado, por sua popularidade e carisma, é certo dizer que ele ficará na nona posição.

Para quem não entendeu vou explicar melhor.

O Estado do Tocantins já teve até agora oito governadores: Siqueira Campos, Moisés Avelino, Raimundo Boi, Marcelo Miranda, Carlos Gaguim, Sandoval, Carlesse e Wanderlei. Sendo assim, Laurez da Rocha Moreira com certeza conquistará o nono lugar nessa importante e prestigiada galeria! Palmas – TO, Fevereiro de 2024.

– Giovanni Salera Júnior é natural de Itaúna, município do Centro-Oeste Mineiro. Já residiu na Ilha de Marajó (Pará) e em Brasília (Distrito Federal); atualmente mora em Palmas (Tocantins). Graduado em Matemática e Biologia, Especialista em Direito Ambiental e Mestre em Ciências do Ambiente. É Analista Ambiental do Governo Federal, lotado no IBAMA. Tem experiência na elaboração e participação em projetos de diferentes áreas: educação, assistência social, cultura, meio ambiente etc. Já publicou artigos científicos e dezenas de textos em jornais, revistas, sites e blogs. É autor de 5 livros: Lendas da Amazônia (2014), Lendas Brasileiras (2019), Arias Soares, 70 anos: Uma caminhada com Deus (2019), Henrique Fragata: Construindo um Sonho, Trajetória de Sucesso e Amor por Palmas (2020).e Memórias de Antônia (2021). Tem também participação em antologias literárias. Nos últimos anos tem se dedicado a pesquisar e escrever biografias de líderes religiosos, políticos, professores, jornalistas, empresários e ambientalistas.

