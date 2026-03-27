A importância estratégica de Tom Lyra na presidência da ATR

Por Brenno Ayres

A nomeação de Tom Lyra para a presidência da Agência Tocantinense de Regulação (ATR) pelo governador Wanderlei Barbosa não é apenas uma mudança administrativa. Trata-se de uma decisão estratégica com impactos administrativos, econômicos e políticos para o Tocantins.

A Agência Tocantinense de Regulação é responsável por regular, controlar e fiscalizar serviços públicos concedidos, como transporte intermunicipal e saneamento, áreas que impactam diretamente a vida da população e o desenvolvimento do Estado. Ou seja, trata-se de uma autarquia estratégica dentro da estrutura do governo, com influência direta na economia e na infraestrutura estadual.

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Segundo os analistas políticos e econômicos Tom Lyra não chega à função como um nome técnico isolado ou um político sem experiência administrativa. Ao contrário, possui trajetória consolidada tanto na iniciativa privada quanto na administração pública, tendo sido vice-governador do Tocantins, secretario de estado da indústria e comércio do Tocantins presidente do Conselho de desenvolvimento econômico do estado do Tocantins , secretario de estado do turismo e cultura do Tocantins , Presidente da Agência de mineração do estado do Tocantins , secretaria desenvolvimento econômico do município de Palmas, secretário de turismo do município de Palmas, secretario de indústria e comércio de Gurupi, secretário de agricultura de Gurupi,secretário do meio ambiente de Gurupi, secretário de comunicação de Gurupi sempre atuado em áreas estratégicas como desenvolvimento econômico,agricultura, mineração e turismo.

Além da vida pública, sua experiência empresarial internacional inclui atuação em multinacionais e processos de organização e expansão de mercados na China no Brasil e na América Latina, o que lhe confere visão administrativa, capacidade de gestão e experiência em reestruturação de organizações características fundamentais para uma agência reguladora.

Essa combinação de experiência pública e privada é rara e extremamente valiosa em cargos de regulação, onde é necessário equilibrar interesse público, investimentos privados, tarifas, contratos e qualidade dos serviços.

Um cargo estratégico no governo

Nos bastidores políticos, a nomeação foi interpretada como um movimento de grande peso dentro do cenário político estadual, demonstrando que a ATR tem papel importante não apenas na administração, mas também na articulação política e institucional do Estado.

Isso reforça a ideia de que o governo escolheu um nome acessível com experiência, trânsito político e capacidade de diálogo para ocupar a função.

O acerto do governador Wanderley Barbosa

na escolha de Tom Lyra mostra uma decisão estratégica do governador : colocar em uma agência reguladora alguém com experiência administrativa, equilíbrio político e capacidade de gestão.

Agências reguladoras exigem perfis específicos:

* Capacidade técnica;

• Equilíbrio institucional;

• Experiência administrativa;

• Capacidade de negociação;

• Visão de desenvolvimento;

• Postura ética

Esse conjunto de características é o que faz um gestor público ser eficiente em órgãos de regulação, onde decisões impactam tarifas, contratos, investimentos e serviços essenciais.

Tom Lyra construiu ao longo da carreira a imagem de gestor equilibrado, ético e de diálogo, características fundamentais para cargos estratégicos dentro da administração pública. Em funções de regulação e fiscalização, o equilíbrio muitas vezes é mais importante do que a força política, pois envolve mediação entre governo, empresas concessionárias e população.

Não se trata apenas de administrar uma autarquia, mas de garantir segurança jurídica, equilíbrio econômico dos contratos e qualidade dos serviços públicos.

A nomeação de Tom Lyra para a presidência da ATR representa mais do que uma simples mudança administrativa. Representa a escolha de um gestor com experiência pública e privada, trânsito político, capacidade administrativa e histórico de atuação em áreas estratégicas do Estado.

A decisão do governador Wanderlei Barbosa demonstra visão estratégica ao colocar um nome experiente em uma das agências mais importantes da estrutura do governo.

Em governos, existem cargos administrativos e existem cargos estratégicos.

E há pessoas que ocupam cargos.

E há pessoas que dão peso aos cargos.

Tom Lyra, pelo histórico, experiência e capacidade de gestão, se enquadra na segunda categoria:

é um nome que não apenas ocupa funções estratégicas, mas que fortalece as funções que ocupa.

Em governos, existem técnicos, políticos e gestores.

Mas os governos funcionam melhor quando encontram gestores que sabem fazer política e políticos que sabem administrar.

E é exatamente nesse ponto que a nomeação de Tom Lyra ganha relevância estratégica para o Tocantins.

Brenno Ayres