Editorial | O Custo silencioso da ausência: Por que o Sul do Tocantins precisa de voz em Brasília

Sem representação federal própria, Gurupi e região perdem força para atrair recursos, obras, investimentos e prioridade no orçamento público.

Por Wesley Silas

A política, no fim das contas, é a disputa por prioridade. E prioridade, no Brasil, costuma andar ao lado de representação. Por isso, a falta de um Deputado Federal identificado com as regiões Sul e Sudeste do Tocantins não é apenas um problema simbólico. É um problema econômico, com efeitos diretos no ritmo das obras, na chegada de investimentos e na capacidade de resposta a crises que atingem produtores, empreendedores e famílias.

Gurupi e seu entorno têm vocação produtiva, comércio ativo e posição estratégica no mapa logístico do estado. Ainda assim, quando a região não ocupa espaço real na Câmara dos Deputados, abre-se uma lacuna: decisões sobre orçamento, convênios e prioridades nacionais passam a ser mediadas por interesses de outras bases eleitorais, quase sempre mais organizadas e mais representadas.

O primeiro impacto aparece no destino das emendas parlamentares. Emendas não são um detalhe técnico: elas sustentam parte relevante do investimento municipal em áreas como saúde, educação, infraestrutura urbana e assistência social. Quando a região não tem um deputado federal próprio, depende da boa vontade de parlamentares de fora, que naturalmente distribuem recursos conforme seus compromissos políticos e eleitorais. Para acompanhar isso com rigor, a sociedade pode consultar o Portal da Transparência (emendas) e o Siga Brasil (orçamento federal).

Sem voz própria em Brasília, o Sul do Tocantins perde recursos, prioridade e tempo de desenvolvimento.

O segundo impacto atinge obras e convênios estruturantes. Grandes projetos — recuperação de rodovias, mobilidade, saneamento, equipamentos de saúde, ampliação de serviços — exigem articulação constante e acompanhamento. Quem não tem “padrinho” político da própria região tende a entrar por último na fila. E, quando entra, enfrenta mais risco de atraso, corte de recursos ou execução parcial, realidade que pode ser monitorada por mecanismos de controle e auditoria, inclusive do TCU.

A consequência econômica é direta: obra que não sai é emprego que não aparece; convênio que não avança é serviço público que não melhora; infraestrutura que não evolui é custo logístico que se mantém alto. Isso pesa no preço final, reduz competitividade e limita a expansão de negócios — do pequeno comércio ao agronegócio.

Há também um efeito menos visível, mas decisivo: a capacidade de atração de investimentos. Investidor procura ambiente previsível, articulação institucional e acesso. Um deputado federal da região atua como ponte, abre portas, viabiliza agendas, pressiona por soluções e dá visibilidade a projetos. Sem essa presença, a região perde espaço para polos que conseguem transformar influência política em oportunidade econômica.

A pauta do agronegócio, por exemplo, não se sustenta apenas com produção. Ela precisa de logística, crédito, defesa sanitária, seguro rural, conectividade, energia e regulação eficiente. O mesmo vale para educação e formação profissional: universidades e Institutos Federais são motores de desenvolvimento, mas dependem de orçamento, expansão e programas contínuos. Essas disputas passam pela Câmara e pela negociação orçamentária — e é nesse ponto que a ausência regional cobra seu preço.

Em períodos de crise, a fragilidade se agrava. Estiagens, queda de preços, entraves no crédito, pressões de custo e emergências em saúde exigem reação rápida. Sem representação direta, a região demora mais para mobilizar apoio, perde timing e fica mais vulnerável. Acompanhar a atuação e a produção legislativa é tarefa pública — e está no radar da própria Câmara dos Deputados, com ferramentas de transparência e controle social.

Nesse cenário, a responsabilidade das lideranças locais é incontornável. Vereadores não atuam apenas no município; eles influenciam opinião, organizam base e apontam rumos. Quando as lideranças municipais abrem mão do compromisso com a representatividade regional, ajudam a manter um ciclo conhecido: a região vota, mas não decide; participa do resultado, mas não define prioridades.