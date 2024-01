Opinião: Wanderlei Barbosa demonstrou em 2023 que faz um governo para entrar na história

Por Márcio Rocha

Em 2023 Wanderlei Barbosa demonstrou que o seu jeito de governar o estado trabalhando incessantemente para cuidar do povo do Tocantins, não foi um discurso eleitoreiro. E que o planejamento realizado por sua gestão, que resulta nos melhores indicadores da história do Tocantins, não é mero exercício retórico.

Com a maior popularidade entre todos os governadores do Brasil, com quase 90% de aprovação, lastreada em resultados positivos em todas as áreas e uma equipe de secretários que segue à risca a ordem do chefe em trabalhar de forma transversal e sem vaidades, o governador Wanderlei Barbosa chega ao fim do primeiro ano do segundo mandato com inúmeros motivos para se orgulhar.

O Tocantins já é o líder na região Norte na produção de grãos e o segundo entre os 16 estados das regiões Norte e Nordeste. Tem uma feira agropecuária (Agrotins) que já é a quarta maior do Brasil e em 2023 movimentou mais de R$ 4 bilhões em negócios, sem esquecer dos pequenos produtores e a valorização da agricultura familiar.

Na Infraestrutura foi investido cerca de R$ 1 bilhão, principalmente na construção de uma nova malha asfáltica para o Tocantins. Trechos como o que ligava Porto Nacional a Silvanópolis totalmente refeitos e o asfalto em direção ao Jalapão progride diariamente, visando garantir que até o fim desta gestão todas as cidades do Tocantins estejam ligadas por rodovias pavimentadas.

No Turismo os números são exultantes: a temporada de praias, na qual Wanderlei fez questão de prestar apoio aos municípios, movimentou mais de R$ 350 milhões, com a maior parte dos turistas de dentro do próprio Tocantins. O Jalapão bateu recorde de turistas com atração de mais de 52 mil pessoas, a maioria de outros estados e países e somado à temporada de praia movimentou mais de meio bilhão de reais.

O comércio o Tocantins foi o estado que mais cresceu no Brasil, com 12,6% de incremento em relação ao exercício anterior, em um estado no qual está cada vez mais simples e rápido abrir uma empresa, garantindo um excelente ambiente de negócios para quem quer investir e empreender, com um índice de desemprego que caiu mais de 50% e hoje está na casa dos 6%, caminhando para um cenário de pleno emprego.

Na Segurança Pública as Polícias Civil e Militar trabalharam juntas para acabar com a guerra entre facções que assustou a população de Palmas nos primeiros seis meses do ano e reduziram em 80% o número de assassinatos no segundo semestre, colocando o policiamento ostensivo nas ruas e prendendo os líderes das organizações criminosas.

GOVERNANÇA

Apesar dos inúmeros benefícios garantidos para os mais de 35 mil servidores públicos estaduais, como progressões, reajustes e data-base, além de concursos e a convocação de milhares de aprovados, o governo Wanderlei Barbosa manteve os índices de equilíbrio dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal e junto à Secretaria do Tesouro Nacional, com o selo de bom pagador. E apesar de ser o último estado a fazer a reforma da previdência, foi o que garantiu as melhores condições para os servidores, causando o menor impacto possível em suas aposentadorias, graças às políticas de governança implementadas pela atual gestão.

A Saúde passou a ser um setor que dá orgulho aos tocantinenses, seja pelo número recorde de mais de 18 mil cirurgias eletivas, seja pelo recorde de medicamentos e insumos no estoque regulador, que chega a mais de 87% de cobertura. Estados vizinhos como Mato Grosso, Goiás e Pará enviam mensalmente centenas de pacientes para se tratar aqui no Tocantins, graças à gestão humanizada e de excelência exigida pelo governador Wanderlei Barbosa.

Na Educação, 2023 foi um ano marcado pela construção, reforma e manutenção, de centenas de escolas urbanas, rurais e indígenas, além da valorização dos professores, com o pagamento de todos os passivos e gratificações. Os alunos também estão recebendo R$ 100 mensais para permanecerem nas salas de aula, como parte do Programa de Fortalecimento da Educação, o PROFE, entre outros benefícios.

A lista de conquistas e benefícios é enorme e poderia passar horas discorrendo como a Ação Social está garantindo milhares de empregos para jovens e dignidade para as famílias carentes, como a secretaria da Cultura tem incentivado as manifestações culturais e produções audiovisuais através de recursos públicos, ou como a Agência Tocantinense de Informação tem garantido internet de alta velocidade para centenas de comunidades isoladas e outras centenas de serviços públicos on-line para os cidadãos tocantinenses.

Poderíamos falar também sobre o quanto o incentivo ao esporte tem sido uma opção de lazer e entretenimento para nossos jovens, afastando-os das ruas e das drogas. Poderia dizer como a Unitins tem garantido formação superior em todos os rincões do Tocantins, ou como o meio ambiente tem sido destaque internacional com a venda de créditos de carbono, entre outras tantas conquistas do nosso estado que irão reverberar pelos próximos anos e décadas.

PARCEIROS

Não poderia encerrar este artigo sem reconhecer a importância do trabalho da bancada federal do Tocantins, que liderados pela senadora Professora Dorinha, tem garantido centenas de milhões de reais para diversas áreas da administração pública estadual, em especial a Saúde. Além disso, a Assembleia Legislativa tocantinense, através dos seus 24 deputados estaduais, liderados pelo presidente Amélio Cayres, tem apoiado os inúmeros projetos do Executivo em prol do nosso povo.

A gestão do governador Wanderlei Barbosa olha para todos, e todos têm o mesmo valor. Mas ela olha especialmente para a população mais pobre e necessitada, pois é ela quem mais depende das políticas públicas estaduais e federais.

O Governo Lula, diga-se de passagem, tem sido um parceiro primordial da gestão Wanderlei Barbosa, com milhões de recursos em convênios e equipamentos, como ambulâncias para a Saúde, viaturas para as polícias e até helicópteros. Obras como a ponte de Xambioá já saíram do papel e outras como a Ferrovia Oeste-Leste e a Hidrovia Araguaia-Tocantins há tantos anos sonhadas agora têm seus projetos em andamento. E com o futuro terminal de cargas do Aeroporto de Palmas, finalmente sairá do papel a plataforma multimodal sonhada e idealizada desde a criação do Tocantins.

O QUE ESPERAR DE 2024

Wanderlei Barbosa demonstra que veio para marcar a história do Tocantins desde o seu primeiro dia de mandato, e deve permanecer assim até o último.

O ano de 2023 foi fantástico em todos os aspectos, mas 2024 promete ser ainda melhor, com a manutenção do trabalho que está sendo feito em todas as áreas e com o incremento da inauguração de grandes obras em todo o estado, como o Hospital Geral de Araguaína, a primeira fase do Hospital Geral de Gurupi e a ponte de Porto Nacional.

Terão início ainda outros grandes projetos como a Cidade do Automóvel na capital e os parques tecnológicos em Palmas, Araguaína e Gurupi, que já têm recursos garantidos junto ao Banco do Brasil para o início das obras, o que vai levar o Tocantins a um nível de desenvolvimento tecnológico.

A planta da mina de ouro em Almas, do polo de fertilizantes em Palmeirante e os distritos industriais em diversas cidades de médio porte devem gerar ainda mais emprego e renda para os tocantinenses, criando um círculo virtuoso no qual cada vez mais pessoas e investimentos irão compor a cadeia produtiva tocantinense.

Com estas obras estruturantes, o governador vai garantir que a população das cidades menores encontre nas cidades polo, respostas para as suas demandas, depois que cada um dos 139 municípios tocantinenses recebeu do Governo do Estado ao menos R$ 2 milhões para investir em 2023, além da antecipação de milhões de reais em repasses para socorrer as prefeituras em dificuldade.

Através de tudo o que vem demonstrando ser capaz de realizar, o governador Wanderlei Barbosa lidera pelo exemplo e atrai por gravidade aqueles que estão dispostos a dar a sua contribuição para melhorar a vida dos tocantinenses, caminhando a passos largos para deixar sua marca de forma indelével na história do Tocantins, garantindo um legado não só de benefícios, programas e obras, mas de amor e dedicação pelo nosso estado e o nosso povo.

Que venha 2024. Que venham os próximos anos.

Márcio Rocha

Secretário de Comunicação do Tocantins