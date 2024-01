Oswaldo Stival deixa um legado de honestidade, trabalho e união

Por Redação

O empresário e pecuarista Oswaldo Stival faleceu neste domingo, em Goiânia, aos 92 anos. Esposo amoroso e dedicado de Edith Peixoto, pai atencioso de Edione, Hermione, José João, Edwaldo e Oswaldo Jr, avô de 14 netos e bisavô de 27 bisnetos, Oswaldo foi sempre um homem honrado, sendo visto por seus irmãos (Nair, Wany, Zilda, Elza e Pite) como “um exemplo de homem, desde menino”.

Oswaldo nasceu em Nova Veneza no dia 31 de maio de 1931, segundo filho de João Batista Stival e Geralda Dias Campos Stival, neto de João Stival (Giovanni), o italiano líder da família que primeiro chegou em Goiás e fundou a cidade.

Honestidade, trabalho e união foram os pilares fundamentais da vida de Oswaldo Stival, usados como slogan em sua primeira campanha para a prefeitura de Nova Veneza, cidade que administrou como prefeito por alguns mandatos.

Começou muito cedo a trabalhar com agronegócio e prosperou como poucos no ramo de cria, recria e engorda de bovinos, além de, por décadas, ter sido uma das maiores referências no beneficiamento de cereais no estado de Goiás. Pioneiro na implantação do sistema de confinamento de bovinos de corte e na indústria da carne.



Oswaldo Stival e a família têm uma identificação muito forte com o Tocantins. Acreditaram no Estado desde sua fundação, investindo e promovendo seus negócios no Tocantins, construindo uma das maiores plantas frigoríficas do Estado – a Cooperfrigu, na cidade de Gurupi, gerando emprego e ajudando no desenvolvimento do Estado.

Recentemente, Oswaldo Stival foi homenageado pela Assembleia Legislativa com o título de Cidadão Tocantinense, pelos relevantes serviços prestados à comunidade tocantinense, comprometimento ímpar e por contribuir incansavelmente para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Na cerimônia também foi entregue oficialmente a Oswaldo Stival a Comenda Ordem do Mérito do Tocantins, grau de comendador, outorgada pelo saudoso ex-governador do Estado, José Wilson Siqueira Campos.

Torcedor apaixonado do Atlético Goianiense, Oswaldo Stival foi homenageado em 2023 pelo clube em que é conselheiro desde 1960. Na homenagem, Oswaldo recebeu a camisa usada na semifinal da Copa Sul-Americana, quando o Dragão venceu o São Paulo, por 3 a 1, no Estádio Serra Dourada, no dia 1º de setembro de 2022.

TÍTULOS E HOMENAGENS

No dia 10 de outubro de 1991, Oswaldo Stival foi condecorado com a Ordem do Mérito Consular do Governo de Pernambuco.

No dia 17 de março de 2006, Oswaldo Stival foi condecorado com a Ordem do Mérito Anhanguera do Governo de Goiás e no dia 31 de maio de 2012 recebeu a Condecoração, pelo Governo Italiano, com a Comenda da Ordem da Estrela da Solidariedade pelas mãos do Embaixador da Itália.

Em sessão solene em 17 de dezembro de 2012 na Câmara de Vereadores de Gurupi, o agropecuarista e industrial Oswaldo Stival, foi homenageado com o Título Honorífico de Cidadão Gurupiense. O evento foi prestigiado pela família Stival, por autoridades e pela comunidade.