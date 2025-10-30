Palmas ganha novo polo multicultural: Ateliê raízes criativas abre com Exposição Indígena e Música

A capital do Tocantins, Palmas, celebra a inauguração de um novo e vibrante espaço dedicado à arte e à cultura.

Por Redação

O Ateliê Raízes Criativas, localizado na Quadra 108 Norte, abre suas portas ao público

nesta sexta-feira, 31 de outubro, às 19h. O local, que se propõe a ser um ponto de encontro para exposições, vernissages, experiências gastronômicas e contação de histórias, inicia suas atividades com a abertura da exposição “REFLORESTARMENTES – EXPOSIÇÃO

MANIÒ DE ARTES INDÍGENAS”

A noite de abertura será um evento gratuito e livre para todas as idades, contando com uma programação diversificada:

Lançamento do videoclipe “Uturá Lýsina Festa do Peixe Karajá-Xambioá”, do artista mamedkarin.

Pocket show de lançamento do álbum “Tropicatira Vol II” da Banda BoNoVo. Pocket show do Masterholic.

A Exposição “Reflorestarmentes”

A exposição principal, “REFLORESTARMENTES”, ficará em cartaz de 31 de outubro até 30 de novembro, com visitação diária das 9h às 19h. Com curadoria de Anselmo Dutra e produção de Marco Aurélio Jacob, a mostra é descrita como uma “exposição multiétnica de obras de arte de 12 povos originários”

Além das obras, o público poderá conferir documentários de Marco Jacob e uma exposição etno fotográfica inédita de Giulliane

Martins. A entrada é franca, e grupos ou escolas podem agendar visitas através do telefone (63) 98115-9796.

Um Espaço Multifacetado

O Ateliê Raízes Criativas não será apenas uma galeria. Com uma área de 100 m² foi concebido como um centro cultural completo, descrito em seu portfólio como uma “incubadora de ideias”, o local

O espaço é composto por:

Biblioteca: Conta com um acervo de mais de 600 livros , focados em mitologia, literatura, filosofia, política e história do Brasil.

Museu Experimental: Reúne artefatos indígenas brasileiros e africanos , além de artesanatos de mais de 10 países e um acervo tecnológico.

Acervo Sonoro: Equipado com uma vitrola dos anos 80 , 290 discos de vinil e 576 CDs e DVDs.

Espaço Gastronômico: Destinado a experiências de gastronomia cultural, como jantares e encontros de uma confraria gastronômica.

Programação Contínua

Além da exposição de abertura, o Ateliê Raízes Criativas planeja uma agenda regular de eventos. A intenção é promover atividades como contação de histórias , saraus , rodas de conversa sobre mitologia indígena , mostras de produção artística (vernissage) , exibições de filmes locais e encontros para amantes do vinil.