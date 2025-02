PCCR da Educação: Governo do Tocantins abre diálogo com os servidores em plenárias nas 13 Superintendências Regionais

Servidores efetivos da região de Paraíso do Tocantins foram os primeiros participantes do diálogo que busca alinhar à proposta aos anseios da classe “Iniciamos hoje essa série de encontros com os professores para apresentarmos em detalhes a proposta do Governo, pontuando cada avanço que o novo PCCR traz, mas principalmente para dialogar com os nossos servidores, para construirmos juntos um plano que atenda aos anseios da classe e que seja sustentável”, ressaltou o professor Fábio Vaz.

Para o professor de história, Júlio César Sanches Silva, lotado na Escola Estadual de Tempo Integral Rita Andrade dos Santos, as plenárias representam um importante passo para o diálogo entre o Governo e os servidores.

“Essa iniciativa é interessantíssima e muito necessária, pois mostra a transparência da forma como o governo vem trabalhando. É gritante a necessidade de uma reformulação do nosso plano e dar voz à classe, da forma como ocorreu aqui hoje, é muito gratificante. Apoio o que foi apresentado, mas acho que é interessante levar em consideração os outros fatores que estamos discutindo aqui. Estou confiante de que o resultado vai agradar à categoria”, ponderou.

O professor de geografia, Fábio Adriano, da Escola de Tempo Integral Paulina Câmara, destacou a relevância das demandas serem discutidas pessoalmente pelo secretário.

“Sou do concurso de 2001, e essa é uma atitude talvez não vista antes, que além de técnica, mostra o lado muito humano do secretário de se expor em contato diretamente com o professor para poder ouvir as demandas. E isso é muito positivo”, enfatizou.

As plenárias de revisão do plano serão realizadas durante o mês de fevereiro e início de março nas 13 SREs, possibilitando a participação dos servidores efetivos de todo o território tocantinense na construção do novo PCCR da Educação.

Comissão

Para a construção do novo plano, foi instituída a comissão pelo Decreto 6.802, de 6 junho de 2024, composta por seis instituições representativas: a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a Secretaria de Estado da Administração (Secad), a Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), o Instituto de Previdência Social (Igeprev) e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet).

