PEC da senadora Professora Dorinha reconhece sistema socioeducativo como órgão de segurança pública

Por Redação

A senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) protocolou, nesta quarta-feira (09), uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que inclui os órgãos do sistema socioeducativo no rol das instituições de segurança pública do artigo 144 da Constituição Federal.

A medida visa reconhecer legalmente o trabalho dos agentes que atuam com adolescentes em conflito com a lei, garantindo mais proteção jurídica e valorização à categoria.

O texto prevê que esses órgãos sejam dirigidos por servidores de carreira e que o ingresso ocorra exclusivamente por concurso público ou transformação de cargos compatíveis.

Na justificativa da proposta, a senadora destaca que os agentes socioeducativos atuam em unidades de internação onde são cumpridas medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), muitas vezes em contextos de alta periculosidade.

”Ao reconhecer os órgãos do sistema socioeducativo como integrantes da segurança pública, damos um passo importante para fortalecer a proteção dos profissionais que lidam diariamente com uma das faces mais sensíveis da realidade social brasileira”, conclui a senadora.

Para entrar em vigor, a PEC precisa ser aprovada em dois turnos no Senado e na Câmara, com, no mínimo, três quintos dos votos dos parlamentares em cada Casa.