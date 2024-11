Pedido de esclarecimento sobre qualidade da água em Palmas é aprovado pelos deputados na ALETO

Por Redação

Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira, 5, requerimento de urgência, da deputada Cláudia Lelis (PV), destinado à BRK Ambiental, empresa responsável pelo abastecimento de água em Palmas e de diversas cidades do Estado.

Cláudia Lelis relata que recentemente na Capital as pessoas manifestaram diversas reclamações sobre o odor desagradável, comparado a cheiro de esgoto, e sabor estranho da água distribuída em várias regiões da capital.

Diante da gravidade do cenário, a parlamentar por meio do requerimento pede que o representante legal da BRK em Palmas, compareça à Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, para prestar esclarecimentos sobre as causas do problema que afetou diretamente a saúde e o bem-estar da população palmense.

Segundo as colocações da deputada, a situação gerou grande preocupação entre os consumidores, que dependem da água para suas atividades diárias.

Ainda segundo a requerente, muitos consumidores relataram sentir coceiras e outros desconfortos após o uso da água. Segundo relatou a parlamentar, em algumas áreas, como a região sul de Palmas, filas imensas se formaram em estabelecimentos que vendem galões de água mineral, com centenas de unidades vendidas diariamente durante o problema hídrico.

Demais requerimentos

Na mesma sessão foram aprovados outros requerimentos como um de Vanda Monteiro (UB), que institui o Dia Estadual de Conscientização Sobre a Violência Contra a Pessoa Idosa, no Estado do Tocantins.

Também recebeu autorização o requerimento de Eduardo Mantoan (PSDB), que solicita ao governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), a apresentação de um projeto de lei que dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutrição no âmbito do Estado do Tocantins.

As demais aprovações são de autoria dos deputados, Luciano Oliveira (PSD), Professor Júnior Geo (PSDB), Wiston Gomes (PSD), Amélio Cayres (Republicanos), Eduardo Fortes (PSD), Gutierres Torquato (PDT), Léo Barbosa (Republicanos), Marcus Marcos (PL), Moisemar Marinho (PSB) e Vilmar de Oliveira (Solidariedade).