Pedido de inspeção extraordinária amplia medidas tomadas pelo Poder Judiciário do Tocantins

Por Redação

Com foco na transparência, busca por esclarecimento dos fatos, e cumprimento da decisão do ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), referentes à operação Máximus, o Poder Judiciário do Tocantins adotou uma série de medidas administrativas ao longo da semana.

A mais recente é a solicitação à Corregedoria Nacional de Justiça, nesta sexta-feira (30/8), de uma inspeção extraordinária por parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Judiciário tocantinense, sobre os fatos relacionados à investigação.