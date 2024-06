Permissão para uso da Praia da Tartaruga será liberada mesmo com atrasos em documentos

Por Wesley Silas

Apesar dos atrasos na entrega dos documentos, a permissão para o uso da Praia da Tartaruga deverá ser liberada. Edy César, Superintendente do Patrimônio da União no Tocantins, trouxe alívio aos moradores de Peixe e da região Sul do estado ao confirmar o andamento do processo. Agora, cabe à concessionária Veros Ambiental e à Prefeitura de Peixe trabalharem contra o tempo para implementar a estrutura na principal praia da região Sul do Tocantins.

A resposta da SPU veio após as usinas hidrelétricas informarem sobre as diretrizes contidas na Resolução ANA nº 70, de 19 de abril de 2021, com informações sobre a temporada de praias no rio Tocantins, compreendida entre 10 de junho e 20 de agosto de 2024. Durante este período, o Operador Nacional do Sistema (ONS) se empenha em manter a vazão defluente estabilizada, visando maior segurança para os usuários das praias.

“É importante ressaltar que, até o dia 10 de junho, o ONS operará normalmente a UHE Lajeado, o que pode resultar em variações de vazão devido à geração necessária para atender às demandas do Sistema Interligado Nacional Brasileiro (SIN). Portanto, a Investco reforça a importância de não realizar instalações no curso natural do rio antes do início da temporada de praias, para a segurança de todos,” informou a empresa.

Diante destas incertezas, Edy César esclareceu, após ler uma matéria no Portal Atitude sobre a abertura da temporada de praias em Peixe, que a questão se deve ao atraso na documentação. “A documentação necessária foi entregue na segunda semana de junho à SPU. Mesmo assim, conseguimos concluir o processo de permissão de uso e enviá-lo de forma célere para revisão em Brasília. Esses esforços internos permitirão a realização da praia, mesmo com o prazo reduzido causado pelo atraso documental”, afirmou o superintendente.

Com a expectativa da liberação da permissão, a população e as autoridades locais aguardam com esperança o início da temporada de praias, que é um momento importante para a economia e o turismo da região.