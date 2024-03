Pesquisa revela aumento da confiança do empresário tocantinense na economia

Por Redação

Esse resultado representa um acréscimo de 2,4 pontos em comparação com fevereiro, de 3,9 pontos em relação ao mês de março de 2023, e indica que os empresários estão mais confiantes. Os dados são do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), e foram divulgados na manhã desta quinta-feira,21.

O levantamento destaca ainda que o indicador de Expectativas aumentou 3,1 pontos e em março atingiu 57,2, acima da marca dos 50 pontos e evidenciando otimismo por parte dos industriais tocantinenses.

Já o indicador de Condições Atuais, que em fevereiro bateu na casa dos 42,6 pontos, em março atingiu 43,8, abaixo da linha divisória dos 50 pontos e indicando que na percepção dos empresários do segmento a situação da economia brasileira e de seus negócios piorou em comparação com os últimos seis meses.

“Ainda que as condições gerais da economia brasileira e dos negócios não tenham apresentado melhorias na visão dos empresários entrevistados, nota-se que as expectativas são otimistas, o que contribuiu para o aumento no ICEI no período analisado”, explica Gleicilene Bezerra da Cruz, técnica em pesquisa da FIETO.

Por Júnior Veras