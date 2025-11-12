PF cumpre 24 mandados em investigação sobre embaraço a apuração de organização criminosa no Tocantins

Por Redação

Palmas (TO) — A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (12/11) a “Operação Nêmesis” para apurar suposto embaraço às investigações contra uma organização criminosa investigada por desvio de recursos públicos destinados ao enfrentamento da Covid-19 e pela utilização de emendas parlamentares em contratos para fornecimento de cestas básicas. Apesar da PF não ter afirmado, a TV Anhanguera informou “que o governador afastado Wanderlei Barbosa (Republicanos) está entre os alvos”.

Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nas cidades de Palmas e Santa Tereza do Tocantins. Segundo a PF, as medidas visam apreender documentos e outros materiais que possam esclarecer a atuação dos investigados e identificar eventual participação de outros envolvidos.

A investigação teve início na segunda fase da Operação Fames‑19, deflagrada em 3 de setembro. Na ocasião, a Polícia Federal identificou indícios de que alguns suspeitos teriam usado cargos e veículos oficiais para retirar e transportar documentos e materiais, ação que teria prejudicado as apurações em curso, as quais tramitam sob sigilo na Corte Especial do STJ.

As diligências desta quarta-feira têm o objetivo de interromper práticas voltadas à destruição e ocultação de provas e ativos, além de reunir novos elementos para o esclarecimento dos fatos.

A Polícia Federal disponibiliza o e-mail [email protected], o WhatsApp (63) 3236-5512 e atendimento presencial na Superintendência Regional no Tocantins para recebimento de informações relacionadas às investigações.

O nome da operação faz referência a Nêmesis, figura da mitologia grega associada à justiça retributiva.